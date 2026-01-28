Antalya Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu oldukça değişken olacak. Gün boyunca hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Kent merkezinde ve çevre ilçelerde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Değerler 13 ile 16 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. 30 Ocak Cuma günü, hafif yağmur bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar bu günler arasında 2 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle soğuk algınlığı ve grip hastalıklarına dikkat edilmeli. Yağışlı günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamak gerekiyor. Trafikte dikkatli olunmalı.