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Antalya Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 28 Temmuz 2026 tarihinde sıcak hava koşulları dikkat çekiyor. Güneşli bir gün olması beklenen şehirde sıcaklık 26 ile 41 derece arasında değişecek. Nem oranı %27 civarlarında seyretmesi ve rüzgar hızının 25.2 km/saat olması öngörülüyor. Hafta boyunca sıcaklık değerleri 24.2 ile 38.2 derece aralığında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, su tüketiminin artırılması önemlidir.

Antalya Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklığın 26 ile 41 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %27 civarında. Rüzgar hızı ise 25.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz havasını yansıtıyor.

29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 26.3 ile 37.7 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 24.7 ile 37.9 derece arasında bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 24.2 ile 38.2 derece arasında olmaları tahmin ediliyor. Nem oranı %28 ile %31 arasında değişecek. Rüzgar hızı 27.4 km/saat ile 28.1 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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