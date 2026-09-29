Antalya Hava Durumu! 29 Eylül Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya hava durumu, 29 Eylül Salı 2026 tarihinde oldukça keyifli. Şehirde bugün güneşli bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 derece dolaylarına düşecektir. Bu değerler, Antalya’nın tipik sonbahar mevsimindeki sürprizlerden biridir. Güneşli günlerin tadını çıkarmak için dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir zemin sağlıyor. Plajda yürüyüş yapabilir, deniz kenarında çay veya kahve keyfi yapabilirsiniz. Hava güzel olsa da, UV ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu kullanmayı unutmamak önemli. Gün boyunca hafif rüzgarlar hissedilecektir. Şort ve tişört giyimi, rahat bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak değişmeyecek. 30 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 21-23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif serinleme hissedilecektir. Önümüzdeki günler biraz daha bulutlu geçebilir. Ancak yoğun hava değişiklikleri beklenmiyor. Yine de, aniden gelen hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya hafif yağmurluk almak iyi bir fikir olabilir.

Yağışların olasılığına karşı açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalıdır. Anlık hava değişimlerini düşünerek, dışarıda vakit geçirecekseniz uygun giysiler bulundurmak iyi olur. Çocuklar için başlarını korumak için şapka kullanmalarını teşvik edebilirsiniz.

Antalya'da bu dönem, mevsim geçişlerinin etkisiyle hem güneşli hem de daha soğuk ve bulutlu günleri yaşayabiliriz. Plan yaparken hava durumu tahminlerine dikkat etmek önemlidir. Genel olarak, önümüzdeki günlerde Antalya, deniz ve güneş için uygun koşullar sunacak. Güzel bir sonbahar geçirmeye hazır olun.