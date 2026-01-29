Antalya Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

29 Ocak 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 1 ile 5 derece arasında değişecek. Gün boyunca karla karışık yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4.5 kilometre olacak. Gün doğumu saat 07:58'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:15'te olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez kıyafetler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık yine 2 ile 7 derece arasında seyredecek. Yağmur geçişleri yaşanacak. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 1 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşük olacağını göz önünde bulundurun. Açık hava aktivitelerinizi planlarken bu durumu dikkate almakta fayda var.