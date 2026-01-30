HABER

İstanbul'da 'İran' zirvesi: Bakan Fidan ABD'yi de masaya çağırdı

İranlı mevkidaşıyla İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan "İran'a dış müdahale istemiyoruz. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz" dedi. Bakan Fidan ABD ve İran'a müzakere çağrısı yaparken İranlı mevkidaşı Erakçi ise "İran olarak müzakere sürecinden yanayız" mesajı verdi.

Hazar Gönüllü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Bakanlar görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

İstanbul da İran zirvesi: Bakan Fidan ABD yi de masaya çağırdı 1

BAKAN FİDAN: "İRAN'DA ASKERİ MÜDAHELEYE KARŞIYIZ"

Bakan Fidan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

  • Komşumuz İran'ın huzuru, refahı bizim için büyük önem taşıyor. İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Protestolardaki ölümlerden büyük üzüntü duyuyoruz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.
  • İran'a dış müdahale istemiyoruz. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Askeri seçeneklere karşıyız. İran'da müzakere ve diplomasiyi savunuyoruz. Askeri çözümün işe yarayacağına inanmıyoruz. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Sorunların çözümü için her türlü desteğe hazırız.
  • İsrail'in çabaları istikrara zarar veriyor.

'SURİYE' MESAJI

  • Suriye'deki mutabakatı yakından inceliyoruz. Entegrasyon Suriye'nin yararına.

ERAKÇİ: "İRAN MÜZAKEREDEN YANA"

Bakan Erakçi'nin açıklamalarından öne çıkan ifadeler ise şöyle:

İstanbul da İran zirvesi: Bakan Fidan ABD yi de masaya çağırdı 2

  • İran'daki olayları İsrail yönetti.
  • ABD tehditlerini bir kenara bırakıp adil olmalı. Müzakereler tehditle başlamaz. İran dikteyi kabul etmez. Önceki tecrübelerimiz şunu gösterdi ki Amerika hiçbir zaman sadık olmadı, müzakerelerde iyi niyet göstermedi. Buna rağmen İran bütün diplomatik süreçlere hazır. İran olarak müzakere sürecinden yanayız.
