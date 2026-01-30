İstanbul'da 'İran' zirvesi: Bakan Fidan ABD'yi de masaya çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Bakanlar görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

BAKAN FİDAN: "İRAN'DA ASKERİ MÜDAHELEYE KARŞIYIZ"

Bakan Fidan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

Komşumuz İran'ın huzuru, refahı bizim için büyük önem taşıyor. İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Protestolardaki ölümlerden büyük üzüntü duyuyoruz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.

İran'a dış müdahale istemiyoruz. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Askeri seçeneklere karşıyız. İran'da müzakere ve diplomasiyi savunuyoruz. Askeri çözümün işe yarayacağına inanmıyoruz. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Sorunların çözümü için her türlü desteğe hazırız.

İsrail'in çabaları istikrara zarar veriyor.

'SURİYE' MESAJI

Suriye'deki mutabakatı yakından inceliyoruz. Entegrasyon Suriye'nin yararına.

ERAKÇİ: "İRAN MÜZAKEREDEN YANA"

Bakan Erakçi'nin açıklamalarından öne çıkan ifadeler ise şöyle: