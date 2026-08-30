HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Ağustos 2026 tarihi için hava durumu tatilcileri sevindiriyor. Bugün güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Sabah 20 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselebilir. Deniz kenarında hafif bir rüzgar esmesi, tatilciler için keyifli bir atmosfer yaratacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 26 dereceye çıkması öngörülüyor. Antalya'da güneşten korunmak için su tüketimi ve gölgede dinlenme önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 30 Ağustos Pazar 2026 tarihi için beklenen hava durumu tatilcileri memnun edecek. Bugün sıcak, güneşli ve rahat bir gün geçireceğiz. Hava sıcaklıkları sabah 20 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 19 ila 22 derece arasında değişim olacak. Antalya'nın hava durumu, güneşten yararlanmak isteyenler için ideal gözüküyor.

Hava öğle saatlerine geldiğinde, hafif bir rüzgar esmeye başlayacak. Rüzgar, deniz kenarında olanlar için keyif verici olabilir. Bugünkü hava, açık bir gökyüzü ile sıcak bir gün sunacak. Plaja gitmeyi planlayanlar, hafif bir şapka ya da güneş kremini yanlarında bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişim gösterebilir. 31 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 26 dereceye kadar yükselebilir. Hafta boyunca küçük hava değişimleri yaşanabilir. Gün batımından itibaren ferah bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde serinlik hissedilecek. Akşamları dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır.

Antalya'da hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yeterince su içmek gerekir. Sık sık gölgede durmak da önemlidir. Açık havada geçirilen süreyi dengeli tutmak, aşırı güneşlenmeden kaçınmak sağlık açısından yararlıdır.

Antalya'nın hava durumu, bugünkü ve gelecek günler için elverişli gözüküyor. Güneşli ve doğayla dolu bu güzel günleri iyi değerlendirmeliyiz. Hava durumu sürekli değişken olabilir. Bu nedenle güncel tahminleri takip etmekte yarar vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor?Meteoroloji'den 25 il için kritik uyarı! Sonbahar havası erken mi geliyor?
Gaziantep'te gece bir anda gündüze döndü! Gaziantep'te gece bir anda gündüze döndü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.