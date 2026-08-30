Antalya Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Ağustos Pazar 2026 tarihi için beklenen hava durumu tatilcileri memnun edecek. Bugün sıcak, güneşli ve rahat bir gün geçireceğiz. Hava sıcaklıkları sabah 20 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 19 ila 22 derece arasında değişim olacak. Antalya'nın hava durumu, güneşten yararlanmak isteyenler için ideal gözüküyor.

Hava öğle saatlerine geldiğinde, hafif bir rüzgar esmeye başlayacak. Rüzgar, deniz kenarında olanlar için keyif verici olabilir. Bugünkü hava, açık bir gökyüzü ile sıcak bir gün sunacak. Plaja gitmeyi planlayanlar, hafif bir şapka ya da güneş kremini yanlarında bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişim gösterebilir. 31 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 26 dereceye kadar yükselebilir. Hafta boyunca küçük hava değişimleri yaşanabilir. Gün batımından itibaren ferah bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde serinlik hissedilecek. Akşamları dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır.

Antalya'da hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yeterince su içmek gerekir. Sık sık gölgede durmak da önemlidir. Açık havada geçirilen süreyi dengeli tutmak, aşırı güneşlenmeden kaçınmak sağlık açısından yararlıdır.

Antalya'nın hava durumu, bugünkü ve gelecek günler için elverişli gözüküyor. Güneşli ve doğayla dolu bu güzel günleri iyi değerlendirmeliyiz. Hava durumu sürekli değişken olabilir. Bu nedenle güncel tahminleri takip etmekte yarar vardır.