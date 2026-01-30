Antalya Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Ocak 2026 Cuma günü, hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacaktır. Antalya'da hava durumu serin ve yağışlı bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 9 ile 16 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 8 ile 16 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Bu durum, Antalya'daki hava koşullarının serin ve yağışlı şekilde devam edeceğini gösteriyor.

Bu tür hava koşullarında dışarıda zaman geçirecekler için uygun giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont ve sağlam bir şemsiye kullanmak, yağışlardan korunmanızı sağlar. Serin havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde, şemsiyenin ters dönmemesi için sağlam bir şemsiye tercih etmek gerekir. Dikkatli yürümek de önemlidir. Bu önlemler, Antalya'da serin ve yağışlı günlerde konforu artırır.