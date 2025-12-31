HABER

Antalya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 31 Aralık'ta yılın son günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %88 seviyesinde hissedilecek ve hafif rüzgar 7.6 km/saat hızla esecek. Gün doğumu 07:06, gün batımı ise 18:19'da gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için idealdir. Rahat kıyafetler tercih edilebilir.

Antalya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Antalya'da 31 Aralık Çarşamba günü hava durumu keyifli. Yılın son günü için güzel bir atmosfer sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %88 civarında olacak. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati 18:19 olarak hesaplandı.

Bugün Antalya'da hava genel olarak açık ve güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Gündüz 28 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak, bu nedenle hava biraz nemli hissedilebilir. Rüzgar hafif eserek 7.6 km/saat hızla devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güneşli ve ılıman olacak. 1 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 24 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı beklentisi bulunuyor. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında olacak. Hava genellikle açık olacak. 3 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklıklar 16 ile 24 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı devam edecek.

Bugün Antalya'da hava durumu oldukça güzel olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu gün ideal. Nem oranının yüksek olacağını dikkate almak önemli. Rahat kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgar geçirmez ceket taşımaya gerek yok. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

