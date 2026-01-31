Antalya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 31 Ocak Cumartesi günü hava durumu, 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava hafif yağışlı ve rüzgarlı olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum oluşturuyor.

1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 18 - 21 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar ise devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 17 - 20 dereceye düşebilir. Kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar hafifçe azalacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekirse kapalı alanlara yönelmek faydalı olacaktır. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde dışarıda uygun kıyafetler giymek önem taşır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak da kaçınmanızı sağlayabilir.

Antalya'da 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağışlı ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.