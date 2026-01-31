HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 31 Ocak Cumartesi günü hava durumu 19 - 22 derece arasında değişim gösterecek. Hafif yağış ve rüzgarın etkili olması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum oluşturuyor. 1 Şubat Pazar günü sıcaklıklar 18 - 21 dereceye, 2 Şubat Pazartesi ise 17 - 20 dereceye düşebilir. Bu koşullar, planlama yaparken dikkate alınmalı ve gerektiğinde şemsiye ya da su geçirmez giysiler kullanılmalıdır.

Antalya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 31 Ocak Cumartesi günü hava durumu, 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava hafif yağışlı ve rüzgarlı olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum oluşturuyor.

1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 18 - 21 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar ise devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 17 - 20 dereceye düşebilir. Kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar hafifçe azalacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekirse kapalı alanlara yönelmek faydalı olacaktır. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde dışarıda uygun kıyafetler giymek önem taşır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak da kaçınmanızı sağlayabilir.

Antalya'da 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağışlı ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek
Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktıElon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.