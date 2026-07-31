Antalya Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 31 Temmuz Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 ile 32 derece arasında değişecek. Nem oranı ise yaklaşık %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte 6 km hız yapacak. Bu sıcak ve güneşli hava, sahil kenarında vakit geçirecekler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 1 Ağustos Cumartesi gününde sıcaklık 28 ile 32 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 26 ile 30 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri, Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Güneşli günlerde dışarıda vakit geçenler için dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanmak da önemli bir önlem. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda dinlenmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.