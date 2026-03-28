Antalya’nın en iyi ev kütüphaneleri ödüllendirildi

Dereceye giren katılımcılar ödüllerini Kepez Kitap Fuarı’nın açılış töreninde alırken, yarışma katılımcısı 5 yaşındaki Zeynep Keleş ve 12 yaşındaki Verda Pakize Balcı okuma heyecanları ve yaşlarıyla dikkat çekti.

"Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen proje kapsamında, Antalya genelinde kitapseverlerin evlerinde oluşturdukları kütüphaneler jüri tarafından yerinde incelenerek değerlendirildi. En az 500 basılı kitaba sahip olma şartının arandığı yarışmada; koleksiyonun niteliği, tematik bütünlüğü, kullanım sıklığı ve kütüphanenin oluşum hikayesi gibi kriterler ön planda tutuldu. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen kütüphanelerin sahipleri, Kepez Kitap Fuarı’nın açılışında düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarışmanın jüri üyesi Mustafa Akyurt, törende yaptığı konuşmada, "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez iddiasıyla yola çıktığımız bu projede birbirinden güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan biri Kepez Kitap Fuarı, bir diğeri ise En İyi Ev Kütüphanesi Yarışması Birbirinden değerli vatandaşlarımız, okurlarımız ve kütüphanecilerimiz başvurdu. Kütüphaneleri gezip jüri üyelerimizle değerlendirdik ve hepsi birbirinden kıymetli hazinelerdi" dedi.

Ödül töreninde ilk olarak yaşlarıyla dikkat çeken iki genç okur özel olarak onurlandırıldı. 5 yaşındaki Zeynep Keleş ve 12 yaşındaki Verda Pakize Balcı’nın oluşturdukları kütüphaneler jüri tarafından takdir toplarken, yarışma dışı değerlendirilerek "Umut Vadeden Kütüphaneci" ödülüne layık görüldüler. Genç okurların ödülleri, fuarın onur konuğu eğitimci-yazar Ahmet Şerif İzgören tarafından takdim edildi.

Mansiyon ödülüne layık görülen Nilgün Sever’e, ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı verdi. Üçüncülük ödülünün sahibi Savaş Yıldız’ın ödülünü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz takdim etti. Jüri, ikincilik konusunda kararsız kalınca, bu derece Ceyda Baykan ile Kubilay Küşüm arasında paylaştırıldı. İkinciler ödüllerini CHP Parti Meclisi Üyesi ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın elinden aldı. Birincilik ödülü ise Mustafa Şanlı’ya Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat tarafından takdim edildi.

