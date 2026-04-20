HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya ve Konya’da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Antalya’nın Manavgat ve Konya’nın Beyşehir ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ve Konya’nın Beyşehir ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Mehmet E., Kadir T., Raşit B., Ali Han Ö. ve İbrahim Ö.’nün Antalya’nın Manavgat ilçesi ve Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan işyeri, ev ve ikamet eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 49 markasız ruhsatsız tabanca gövdesi, 49 markasız ruhsatsız tabanca üst kapağı, 49 markasız ruhsatsız tabanca namlusu, 49 markasız ruhsatsız tabanca yerine getiren yay ve mili, 24 ruhsatsız, seri numarasız 9 mm. tabanca, 3 seri numaralı, markalı, ruhsatsız av tüfeği, 1 seri numarasız, markasız av tüfeği, 1 markasız 5.5 mm havalı tüfek, 54 tane 9 mm tabanca fişeği, 5 tane 7.65 mm tabanca fişeği, 28 tabanca şarjörü, bin 681 av tüfeği fişeği, 5 bin 756 muhtelif tabanca parçası, 1 cep telefonu ile 1 tablet ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.