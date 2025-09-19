HABER

Antalya ve Muğla’da orman yangınları! Alevler mahalleleri sardı, evlere sıçradı...

Türkiye orman yangınları ile mücadele etmeye devam ediyor. Üzücü haberler bu kez Antalya ve Muğla’dan geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Aliefendi mahallesinde başlayan yangın İspatlı Mahallesi'ne sıçradı ulaşırken, bazı evler zarar gördü, mahalleler tahliye edildi. Muğla'da ise bütün gece alevlerle mücadele vardı. 7 ayrı orman yangınından 4'ü söndürüldü 3’ü devam ediyor.

Antalya ve Muğla'da orman yangınları… Antalya'nın Alanya ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

Ali Efendi Mahallesi yönünde ilerleyen yangın bazı evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler tedbir amacıyla kesilirken, tahliye çalışması başlatıldı.

Vatandaşların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşması sağlandı. Alevlerle mücadele sürüyor.

Yangının elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA 7 AYRI YANGINDAN 4'Ü SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlk yangın gece saat 22:15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı.

Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.

Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37’de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı.

Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi.

Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Bu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı.

Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Muğla’da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken Milas’taki 2 yangın ile Köyceğiz’deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Hava müdahalesi de sabahın ilk ışıklarıyla başladı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

