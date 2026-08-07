HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı

Antalya’da KOM ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 22 adet kaçak tarihi eserin yanı sına çok sayıda kaçak elektronik sigara, alkol, tütün ele geçirildi.

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince görevlilerince ilimiz genelinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 1 olayda, 1 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 22 adet fişek geçirildi. Parada Sahtecilik suçundan ise 2 farklı olayda, 3 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 56 adet sahte para geçirildi.

22 adet tarihi eser yakalandı
2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek (Tarihi Eser Kaçakçılığı) suçundan ise yapılan aramalarda 22 adet kaçak tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek Tütün Mamülleri-Alkollü İçki suçundan; 8 olayda, 9 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, Muratpaşa, Aksu, Serik, Kepez, Manavgat ve Alanya’da belirlenen adreslere yapılan operasyonlada iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 17 bin 800 adet makaron, 688 paket sigara, 569 şişe içki, 474 adet elektronik sigara, 38 kilogram tütün ile 17 litre içki ele geçirildi.

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı 1

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı 2

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı 3

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı 4

Antalya’da 22 adet kaçak tarihi eser yakalandı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulamasıJandarma trafik ekiplerinden "Reflektör tak, görünür ol" uygulaması
Atlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyedeAtlı jandarmalar Salda Gölü'nde devriyede

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.