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Antalya’da 26 yaşındaki Rabia Nur’dan 3 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit’ten haber alınamıyor.

Antalya’da 26 yaşındaki Rabia Nur’dan 3 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit’ten haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, görenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.

Olay, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Sokak’ta ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden ayrıldı. Genç kadının eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

ACILI AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, Rabia Nur’un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini ifade etti. Kızlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, Rabia Nur’u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Aile, bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını talep etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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