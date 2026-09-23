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Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.C. idaresindeki hafif ticari araç ile Nihal K.’nin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Nihal K. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nihal K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı 1

Öte yandan kaza anı, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın caddede ilerlediği sırada 3 tekerlekli motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’da hafif ticari araçla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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