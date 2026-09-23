HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çiftliğe kaynak yapmaya giden usta ölü bulundu

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda, kaynak işi için bir çiftliğe giden 64 yaşındaki usta ölü bulundu.

Çiftliğe kaynak yapmaya giden usta ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesi Yakup Şevki Paşa Mahallesi’ndeki Y.Ö.’ye ait çiftliğe makine kaynak işlerini yapmak üzere giden Mustafa Atay (64) bir süre sonra çiftlik sahibi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çiftliğe geri döndüğünde Atay’ı yerde yatar vaziyette gören Y.Ö., durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Mustafa Atay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Atay’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çiftliğe kaynak yapmaya giden usta ölü bulundu 1
Kaynak: İHA

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyşehir'de gıda denetimleri devam ediyorBeyşehir'de gıda denetimleri devam ediyor
Boks şampiyonasında gizem özer çeyrek finali geçtiBoks şampiyonasında gizem özer çeyrek finali geçti

Anahtar Kelimeler:
afyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.