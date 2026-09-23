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Erzurum’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Erzurum’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece merkez Yakutiye ilçesindeki Eski SSK Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Atatürk Üniversitesi istikametinden gelen 48 AEG 931 plakalı otomobil ile Havuzbaşı yönüne seyreden 25 ES 961 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar meydana gelirken, 48 AEG 931 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki 1 yolcu yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı 1

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Erzurum’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı 2

Erzurum’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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