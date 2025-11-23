HABER

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı yandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında, kullanılmayan eski okul binasının çatısı yandı.

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı yandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangında, kullanılmayan eski okul binasının çatısı yandı.
Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmayan eski okul binasının çatısı yangında hasar görürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı yandı 1
