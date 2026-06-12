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Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 13.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye Aksu itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu yangın çevredeki yerleşim alanlarına ve daha geniş ormanlık bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanlık alanın bir bölümünün zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bildirildi.
Bölge sakinler, ekiplerin hızlı müdahalesinin muhtemel bir felaketi önlediğini ifade ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü 1

Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü 2

Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü 3

Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü 4

Antalya’da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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