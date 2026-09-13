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Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir oto galeri dükkanında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında oto galeride, 4 araç ve apartmanda hasar meydana geldi.

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü

Yangın, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeride henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, yükselen alevler ve yoğun duman iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmanın üst bölümlerine de sıçradı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin apartmanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından oto galeri dükkanında büyük çapta maddi hasar oluşurken, iş yerinde ve çevresinde bulunan 4 araç da alevlerden zarar gördü. Oto galerinin üst kısmında bulunan apartmanda da yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 1

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 2

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 3

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 4

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 5

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 6

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 7

Antalya’da oto galeride yangın: 4 araç ve apartman hasar gördü 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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