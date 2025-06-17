HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, internet ortamında kara kalem portre çizimi yaptırmak isteyen vatandaşların sosyal medya platformlarında gördükleri paylaşımlar üzerinden dolandırıldığı tespit edildi.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Paylaşılan bağlantılar üzerinden iletişime geçen, her çalışma için ücret talep eden ve hesaplara para yatırılmasını isteyen S.D. isimli şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serik’te otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralıSerik’te otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İspanya'dan "İsrail’e silah ambargosu" talebiİspanya'dan "İsrail’e silah ambargosu" talebi

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya Şüpheli nitelikli dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başkan Trump ABD istihbaratını yalanladı! "İran çok yakın"

Başkan Trump ABD istihbaratını yalanladı! "İran çok yakın"

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

ABD'den Orta Doğu kararı! F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını gönderiyorlar

ABD'den Orta Doğu kararı! F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını gönderiyorlar

Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.