Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, internet ortamında kara kalem portre çizimi yaptırmak isteyen vatandaşların sosyal medya platformlarında gördükleri paylaşımlar üzerinden dolandırıldığı tespit edildi.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Paylaşılan bağlantılar üzerinden iletişime geçen, her çalışma için ücret talep eden ve hesaplara para yatırılmasını isteyen S.D. isimli şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır