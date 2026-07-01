Anthropic Sonnet 5’i duyurdu: Daha düşük fiyata Opus performansı

Kurumsal yapay zeka kullanımında maliyeti büyüten en önemli kalemlerden biri, insanlardan çok daha fazla sorgu gönderebilen ajan tabanlı araçlar. Anthropic’in yeni Sonnet 5 modeli de tam olarak bu noktaya odaklanıyor: Daha yoğun model kullanımında, Opus seviyesine yakın performansı daha düşük fiyatlarla sunmak.

SONNET 5 AJAN TABANLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİYOR

Anthropic, Claude’un yeni bir sürümü olan Sonnet 5’i yayımladı. Model, yalnızca insan kullanıcıların sorgularını değil, ajan tabanlı yapay zeka sistemlerinden gelen görevleri de karşılamak üzere konumlandırılıyor.

Şirket, Sonnet 5’in ajan tabanlı görevleri yerine getirebildiğini ve son Opus modellerine benzer performans özellikleri sunduğunu belirtiyor. Buna karşılık modelin daha düşük fiyatlarla sunulması, özellikle yoğun kullanım yapan taraflar için öne çıkan nokta oluyor.

SONNET 5’İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sonnet 5, 1 Eylül’den itibaren temel fiyat olarak milyon giriş token’ı başına 3 dolar, milyon çıkış token’ı başına ise 15 dolar olacak.

Engadget'te yer alan habere göre bu tarihten önce fiyatlar daha da düşük olacak. Karşılaştırma için Opus 4.8’in mevcut fiyatı milyon giriş token’ı başına 4 dolar, milyon çıkış token’ı başına 25 dolar olarak veriliyor.

Sonnet 5, bu fiyatlarla Claude Code ve Claude Platform’da kullanılabilecek. Model ayrıca Anthropic’in tüm aboneliklerinde yer alacak.

SONNET 5 HANGİ ABONELİKLERDE KULLANILACAK?

Habere göre Sonnet 5, tüm aboneliklerde erişilebilir olacak. Buna Claude planlarının ücretsiz ve pro katmanları da dahil.

Model, Anthropic’in ücretsiz ve pro Claude planlarında varsayılan model olarak da sunulacak. Bu nedenle Sonnet 5 yalnızca kurumsal kullanıcılar için değil, Claude’un farklı abonelik seviyelerindeki kullanıcılar için de merkezi bir model haline gelecek.

AJAN TABANLI YAPAY ZEKA FATURALARI BÜYÜTÜYOR

Ajan tabanlı yapay zeka araçları, bir insan kullanıcının yapabileceğinden çok daha fazla model sorgusu oluşturabiliyor. Kaynak habere göre özellikle kurumsal işletmelerin token bütçelerini aşmasına yol açan durumların büyük kısmında bu yoğun sorgu trafiği etkili oluyor.

Bu noktada token maliyeti kritik hale geliyor. Model ne kadar sık kullanılırsa, giriş ve çıkış token’ları üzerinden hesaplanan maliyet de o kadar hızlı büyüyebiliyor.

Sonnet 5’in hedeflediği alan da bu yoğun kullanım senaryoları. Model, ağır ajan tabanlı kullanım yapan taraflara daha verimli bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

YENİ TOKENİZER NE SAĞLIYOR?

Sonnet 5, daha yüksek verimlilik sunmak için yeni bir tokenizer’dan yararlanıyor. Bu, özellikle ajan tabanlı yapay zeka araçlarını yoğun biçimde kullanan taraflar için önem taşıyor.

Bu değişiklik tüm aşırı harcama sorunlarını ortadan kaldırmayabilir. Ancak Sonnet 5’in yoğun ajan kullanımı yapan taraflara daha verimli bir yapı sunabileceği belirtiliyor.