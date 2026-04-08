Anthropic, yeni yapay zeka modeli "Mythos"u tanıttı: Siber güvenlikte yeni dönem

Yapay zeka firması Anthropic, Project Glasswing (Glasswing Projesi) adlı yeni bir siber güvenlik girişimi kapsamında, yeni yapay zeka modeli "Mythos"un önizlemesini tanıttı. Apple, Amazon ve Microsoft gibi 12 şirketin kullanacağı modelin, geçtiğimiz haftalarda binlerce kritik "sıfırıncı gün" (zero-day) güvenlik açığını tespit etmeyi başardığı belirtildi.

Enes Çırtlık

Anthropic, siber güvenlik çalışmaları kapsamında sınırlı sayıda iş ortağı kuruluş tarafından kullanılacağını belirttiği yeni öncü modeli Mythos’un önizlemesini yayınladı. Daha önce sızdırılan bir notta, model şimdiye kadarki “en güçlü” modellerden biri olarak nitelendirilmişti.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Anthropic, modelin sınırlı lansmanının, Project Glasswing adlı yeni bir güvenlik girişiminin parçası olduğunu ve bu girişimde 12 ortak kuruluşun “savunma amaçlı güvenlik çalışmaları” ve kritik yazılımların güvenliğini sağlamak amacıyla modeli kullanacağını belirtti. Şirket, modelin siber güvenlik çalışmaları için özel olarak eğitilmemiş olmasına rağmen, hem birinci taraf hem de açık kaynaklı yazılım sistemlerinde kod güvenlik açıklarını taramak için kullanılacağını söyledi.

BİNLERCE GÜVENLİK AÇIĞINI TESPİT ETTİ

Anthropic, Mythos'un son birkaç hafta içinde “birçoğu kritik olan binlerce sıfırıncı gün güvenlik açığı” tespit ettiğini iddia etti. Şirket, bu güvenlik açıklarının çoğunun 10 ila 20 yıllık olduğunu da ekledi.

Mythos, şirketin iddiasına göre güçlü ajansal kodlama ve akıl yürütme becerilerine sahip. Anthropic’in “frontier” modelleri, ajans oluşturma ve kodlama gibi daha karmaşık görevler için tasarlanmış, şirketin en gelişmiş ve yüksek performanslı modelleri olarak kabul ediliyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ KULLANACAK

Project Glasswing kapsamında Mythos'u önizleyen ortak kuruluşlar arasında Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Linux Foundation, Microsoft ve Palo Alto Networks gibi şirketler bulunuyor. Girişimin bir parçası olarak, bu ortaklar nihayetinde modeli kullanarak öğrendiklerini paylaşacak ve böylece teknoloji sektörünün geri kalanı da bundan faydalanabilecek. Anthropic, önizlemenin genel kullanıma sunulmayacağını, ancak ortaklık dışında 40 kuruluşun Mythos önizlemesine erişim sağlayacağını belirtti.

Anthropic, Mythos'un kullanımı konusunda federal yetkililerle “süregelen görüşmeler” yürüttüğünü de iddia ediyor.

