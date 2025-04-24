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Aort damarı yırtılması (aort diseksiyonu) nedir, aort damarı nasıl ve neden yırtılır? Aort yırtılması belirtileri nelerdir?

Aort damarı, insan vücudunda yer alan en büyük ana atardamardır. Baston biçimine benzetilen bu damar kalbin üzerinden geçer ve omurganın aşağısına doğru iner. Görevi vücudun diğer kısımlarına kan pompalanmasını sağlamak ve kan taşımaktır.

Aort damarı yırtılması (aort diseksiyonu) nedir, aort damarı nasıl ve neden yırtılır? Aort yırtılması belirtileri nelerdir?
Ferhan Petek

Kan oksijen açısından son derece zengindir. Aort kapağından geçer ve kalpten ayrılır. Ayrılan kanı vücudun geri kalanına ulaşan dallanmış olan atardamarlar yardımı ile taşımak aort damarının görevidir. Oksijenli kanı beyne, diğer hücrelere ve beyne ileterek diğer büyük atardamarlara yol açan eğri biçimde bir damar olan aort damarı eşitli nedenlere bağlı olarak işlevini yerine getiremeyebilir.

Aort damarı yırtılması (aort diseksiyonu) nedir?

Aort damarı yırtılması ya da aort diseksiyonu, kanı kalpten vücuttaki diğer kısımlara taşımakla görevli olan aortta oluşan ve çok ciddi bir sorun olarak değerlendirilen bir durumdur. İç katman, orta katman ve dış katman olacak şekilde 3 farklı katmanı bulunan aort duvarı hasar gördüğünde aort diseksiyonu yaşanmış olur.

Bu sorun çok nadir olarak meydana gelen bir sorun olsa da acil bir şekilde müdahale edilmediği takdirde yaşamı sonlandırıcı bir etkiye sahiptir. Belirtiler her zaman net ve belirgin olarak görülemeyebilir. Ayrıca bu sorun yaşandığı belli bir yaş kitlesi de yoktur.

Aort damarı nasıl yırtılır?

Uyurken, uzanırken, otururken ya da dinlenirken ani bir şekilde yaşanabilen aort damarı yırtılması çok nadir görülebilmesine rağmen ölümcül bir rahatsızlık olarak değerlendirilmektedir. Hemen farkına varılması çok mümkün olmayan aort damarı yırtılması belirtileri genel olarak şu şekildedir:

  • Bilinçte kayıp
  • Mide bulantısı
  • Sırtta ya da göğüste oluşan ani ağrı
  • Baş dönmesi
  • Bayılma
  • Görme kaybı
  • Nabızda zayıflama
  • Çok şiddetli karın ağrısı
  • Bilinç kaybı

Aort yırtılması neden olur? Aort damarı neden yırtılır?

Aort damarı yırtılması nedenleri çeşitlilik gösterebilir. Diyabetten damar sertliğine birçok durum aort yırtılmasına neden olabilmektedir. Genel olarak şu nedenlere bağlı olarak gerçekleşen ve hayatı ciddi anlamda tehdit eden bir durumdur:

  • Aort damarında zaman içinde meydana gelen zayıflama
  • Yüksek tansiyon
  • Doğuştan olan marfan sendromu
  • Genetik sorunlar
  • Kaza ya da düşme gibi yaralanmaların ardından göğüs kısmında meydana gelen travmatik yaralanmalar
  • Kan damarlarında iltihaplanma
  • Doku hasarına neden olan vaskilüt
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aort anevrizması
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