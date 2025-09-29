HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı

Ankara’da ikamet ettiği apartmanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle husumetli olduğu komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı

Yenimahalle’de meydana gelen olayda iddialara göre Nihal Aras (39), yaklaşık 3 sene önce ikamet ettiği apartmanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşusu N.S., eşi H.S. ve oğlu S.S. ile gerginlik yaşadı. Apartman kapısının açık bırakıldığı için içeriye giren sahipsiz köpeklerin kedilere zarar vermesi nedeniyle komşularına tepki gösteren Aras, o günden sonra hayatının adeta kabusa döndüğünü söyledi. Yaklaşık üç yıldır komşuları tarafından ölüm tehditleri aldıklarını, darbedildiklerini ve ağır hakaretlere uğradığını belirten Aras, son olarak da 3 Ağustos günü saldırıya uğrayarak burnunun kırıldığını ifade etti. Saldırganlardan bazılarının uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ileri süren Aras, evine silahlı saldırı gerçekleştirildiğini de dile getirdi. Şüpheliler hakkında defalarca şikayetçi olmasına rağmen henüz bir sonuç alamadıklarını belirten Aras, maruz kaldıkları durumun haklarında koruma ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yaşandığını belirtti.

"Onların yüzünden eşim 5 ay cezaevinde tutuklu kaldı"
Olayla ilgili konuşan Nihal Aras, olaylar nedeniyle eşinin cezaevine gönderildiğini söyleyerek, "Olaylar yaklaşık 3 sene önce bahçeye köpeklerin girmesiyle başladı. Komşumuz bilerek kapıyı açık bırakıyordu. Kendisini ikaz ettim. Daha sonra olaya komşumuzun çocukları ve madde bağımlısı yeğeni dahil oldu. Sürekli tehdit edilip hakaretlere uğradım. Ellerinde bıçaklarla beni beklemeye başladılar. Geçtiğimiz sene kapımın önüne kedi maması ve yağ döktüler. Daha sonra yukarıdan su dökmeye başladılar. Eşim, tekrar uyardı. ’Su gideriniz kapalıysa parasını ben vereyim açtıralım, bu şekilde evimi su basıyor’ dedi. Ertesi gün bizi şikayet etmişler. Polise ifade vermek zorunda kaldık ve saldırıların şiddeti artmaya başladı. Bana saldırmaya başladılar. Onların yüzünden eşim 5 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Eşimle bize saldıran kişi arasında kavga çıkmıştı ve eşim yaralanmıştı. Bu olay yüzünden hapse gönderildi. Bize saldıran yeğenleri de açık şekilde uyuşturucu kullandığını söyledi. Para karşılığından halasından ve eniştesinden bize saldırması talimatı aldığını belirtti" dedi.

"Oğluna, ’bıçakla öldür’ diyerek talimat verdi"
Burnunun kırılmasına neden olay hakkında konuşan Aras, "Komşularımız, eşimin minibüsüne zarar verdi. Beni bir hafta takip ettiler. Oğulları camıma pompalı tüfekle ateş etti. Tüm bunlara rağmen sonuç alamadım. Tüm şikayetlerime takipsizlik kararı verilerek üzeri kapatıldı. Son olayda ise komşumuzun oğlu, beni öldüreceğini söyleyerek hakaret etti. Cüzdanımı almak için eve döndüğümde yine aynı hakaretlere uğradım. Tepki verince saldırmaya başladılar. Saçımı tuttular ve yumruk attılar. Oğluna, ’bıçakla öldür’ diyerek talimat verince, oğlu da ’yanımda şu an yok’ dedi. Eşimin araya girmesine rağmen hala üzerime geldiler. Tüm bunlar koruma ve uzaklaştırma kararım olmasına rağmen oldu. Hastaneye götürüldüm. Burnum üç yerden kırıldı. Vücudumun çoğu yerinde zedelenmeler var. Saldırganlar olaydan sonra buradan adeta kaçıp tatile gittiler. Emniyete gidip sorduğumda, ifadelerin bir ay sonra alınacağını belirttiler. Şikayetçi olduğumu belirtince de unuttuklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

"Apartmandaki herkes bu kişilerden şikayetçi"
Can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Aras, "Hala tehdit ve hakaretler almaya devam ediyorum. Adalete güveniyorum. Hayatımın güvencesi yok. Oğlum o gün evde olsaydı olay büyüyecekti. Saldırgan tabanca ve bıçakla geziyor. Eşim sürekli tedirgin ve dikkatli olmamı söylüyor. Apartmandaki herkes bu kişilerden şikayetçi. Kimse burada yaşamalarını istemiyor. Olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı 1

Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı 2

Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı 3

Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıSinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen traktör römorkunun altına kaldı, hayatını kaybettiDevrilen traktör römorkunun altına kaldı, hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.