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Apartman girişinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’de bir apartmanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen Y.G. ve E.G. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartman girişinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'ta bir apartmanın girişinde meydana geldi. Apartman girişinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu.

Apartman girişinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi 1

DUMANLAR BİNAYI SARDI

Yangında dumanlar binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Apartman girişinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi 2

Dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen Y.G. ve E.G. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
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