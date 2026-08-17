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Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu

Aksaray'da 7 katlı bir apartmanda sabaha karşı büyük panik yaşandı. 6. kattaki dairede yangın çıktı, binada mahsur kalan 14 kişi son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri hastanelik oldu.

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu

Şifahane Mahallesi 3154 Sokak’ta bir sitedeki 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının site bahçesinde çalışabilmesi için bina önlerine park edilen araçlar çevredekiler tarafından itilerek çekilmeye çalışıldı. Bu sırada 7'nci katta oturanlar, mahsur kaldıklarını belirterek, yardım çığlıkları attı. Polis ekipleri de panik yapmamaları gerektiğini ve kurtarılacaklarını söyleyerek mahsur kalanları sakinleştirmeye çalıştı.

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 1

Binada başta son kattakiler olmak üzere mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Son katta oturanlardan doktor olduğu öğrenilen kişinin, dumandan etkilenmemek için daire kapısını havluyla kapatıp, ailesiyle balkona çıktığı ancak buna rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlerden 6’sı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 8 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 2

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 3

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 4

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 5

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 6

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın Aksaray
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