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Apartmanı kötü kokular sarınca gerçek ortaya çıktı! Çürümüş ve şişmiş halde bulundu

Eskişehir’de bir daireden yoğun şekilde gelen kokular sonrası ihbar üzerine içeri giren ekipler, tek başına yaşayan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi şişen ve çürümeye başlayan adamın cenazesi 2’nci katın camından çıkarılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Apartmanı kötü kokular sarınca gerçek ortaya çıktı! Çürümüş ve şişmiş halde bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak'ta bulunan 3 katlı Yıldız Apartmanı’nın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu apartmandaki 13 numaralı daireden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Eve giren ekipler evde tek yaşadığı bilinen 65 yaşındaki Altay Yurtseven’i dairenin kapısı önünde yerde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, belediye tabibi ve adli tabibin incelemelerinde Yurtseven'in 10 günden daha fazla süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÇÜRÜMEYE BAŞLAYAN VE ŞİŞEN CESET 2'NCİ KATIN CAMINDAN ÇIKARILDI

Cesedi oldukça şişen ve çürümelerin başladığı adamın cansız bedeninin, cenaze aracı ile taşınamayacağı için belediye ekiplerince taşınacağı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince camı sökülen daireden Yurtseven’in cansız bedeni çıkarttırılarak otopsi için morga götürüldü. Yaşlı adamın ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı.
Altay Yurtseven’in eşinden boşandığı, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa apartman
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