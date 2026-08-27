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Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği iPhone etkinliğini duyurdu: Katlanabilir iPhone geliyor

Apple, yeni iPhone modellerini tanıtacağı büyük sonbahar etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. “Surprise and Shine” sloganıyla düzenlenecek etkinlik, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği iPhone etkinliğini duyurdu: Katlanabilir iPhone geliyor
Enes Çırtlık

Apple, yılın en çok beklenen teknoloji etkinliklerinden biri için tarihi açıkladı. Şirket, “Surprise and Shine” sloganıyla düzenleyeceği 9 Eylül etkinliğinde yeni nesil iPhone modellerini ve Apple Watch ailesini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Etkinliğin en dikkat çekici duyurusunun ise Apple’ın uzun süredir konuşulan ilk katlanabilir iPhone'u olması bekleniyor.

Apple Park’ta düzenlenecek etkinlik, ABD Pasifik saatiyle 10.00’da, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Etkinlikte sınırlı sayıda basın mensubu da yer alacak.

IPHONE 18 PRO VE KATLANABİLİR IPHONE SAHNEYE ÇIKABİLİR

Etkinliğin en önemli yıldızlarının iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max olması bekleniyor. Apple’ın ayrıca uzun süredir gündemde olan ilk katlanabilir iPhone modelini de tanıtacağı öne sürülüyor.

Henüz resmî adı açıklanmayan katlanabilir telefonun iPhone Ultra ismiyle piyasaya çıkabileceği iddia ediliyor.

Standart iPhone 18 modelinin ise bu yılki eylül etkinliğinde tanıtılmayacağı, Apple’ın daha uygun fiyatlı iPhone modellerini 2027 ilkbaharına bırakacağı belirtiliyor.

Apple, 9 Eylül de düzenleyeceği iPhone etkinliğini duyurdu: Katlanabilir iPhone geliyor 1

YENİ IPHONE'LARDA 2 NM A20 PRO İŞLEMCİ BEKLENİYOR

İddialara göre etkinlikte tanıtılacak üç yeni iPhone da Apple’ın 2 nm üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemcisinden güç alacak. Yeni işlemcinin hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli geliştirmeler sunması bekleniyor.

iPhone 18 Pro modellerinde ayrıca değişken diyafram açıklığına sahip geliştirilmiş bir arka kamera kullanılabileceği belirtiliyor. Değişken diyafram dışında cihazların genel olarak iPhone 17 Pro serisine benzeyeceği ifade ediliyor.

Bellek sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni iPhone modellerinin fiyatlarında artış yaşanabileceği de söylentiler arasında.

APPLE'IN İLK KATLANABİLİR IPHONE'U NASIL OLACAK?

Apple için 2017'de tanıtılan iPhone X'ten bu yana ilk yeni form faktörü olacak katlanabilir iPhone'un kitap gibi açılan bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Cihazın kapalıyken yaklaşık 5,5 inç, açıldığında ise 7,6 inçlik bir ekran sunacağı iddia ediliyor.

Eni boyundan daha geniş olan telefonun, açıldığında iPad benzeri geniş bir kullanım alanı sunacağı belirtilirken, ince tasarım nedeniyle bazı özelliklerden vazgeçilebileceği ifade ediliyor.

Sızıntılara göre katlanabilir iPhone'da Face ID yerine Touch ID kullanılabilir. Ayrıca cihazda telefoto kameranın bulunmayabileceği belirtiliyor.

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ DE GELİYOR

Etkinlik yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmayacak. Apple’ın Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerini de tanıtması bekleniyor.

Bunların yanı sıra uzun süredir konuşulan Apple'ın akıllı ev merkezi, yeni nesil Apple TV 4K ve güncellenmiş HomePod mini gibi ürünlerin de etkinlikte gösterilme ihtimali bulunuyor.

Apple ayrıca etkinlik kapsamında iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate ve diğer yeni işletim sistemi sürümlerinin çıkış tarihlerini açıklayacak.

9 Eylül'deki Apple etkinliği şirketin internet sitesi, YouTube ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. (Kaynak: MacRumors)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone etkinlik
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