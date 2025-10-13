HABER

Apple, bu hafta yeni ürünlerini tanıtabilir: Peki neler bekleniyor?

Eğer iddialar doğruysa Apple, bu hafta birkaç yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay iPhone 17 ve iPhone Air'ı tanıtan şirketin bu hafta duyurması muhtemel ürünleri ise sıralandı. Apple'ın tanıtım etkinliği yapmaması; ürünleri basın bültenleri aracılığıyla duyurması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Apple yine sessiz bir sürprize hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirket, geçtiğimiz ay iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten oluşan iPhone 17 akıllı telefon ailesini ve ince tasarımlı iPhone Air'i tanıtıp piyasaya sürmüştü. Eğer iddialar doğruysa Apple, şimdi ise birkaç yeni ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor, hem de bu hafta.

APPLE BU HAFTA YENİ IPAD PRO, VISION PRO VE DAHA FAZLASINI TANITABİLİR

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple bu hafta güncellenmiş bir iPad Pro, Vision Pro ve muhtemelen 14 inç MacBook Pro modelini tanıtacak. Şirket bu lansman için bir etkinlik düzenlemeyecek; ürünler yalnızca basın bültenleri aracılığıyla duyurulacak.

Tüm bu yükseltmelerin merkezinde yer alan unsur ise Apple’ın yeni M5 çipi olacak. Bu çip, üç cihazda da ilk kez kullanılacak.

MacRumors’un aktardığı söylentilere göre, iPad Pro’nun tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor; ancak yeni iPad Pro'nun yeni M5 çipi ve artırılmış RAM kapasitesiyle geleceği ifade ediliyor.

Benzer şekilde, Vision Pro da genel olarak aynı tasarımı koruyacak; fakat M5 çipin yanı sıra, bir R2 çipine sahip olabilir. Ayrıca yeni bir Space Black (Uzay Siyahı) renk seçeneği ve daha rahat bir baş bandı da gündemde.

'UCUZ VISION PRO PLANI ŞİMDİLİK RAFTA'

Ayrıca Gurman, Apple’ın daha ucuz ve daha hafif bir Vision Pro modeli geliştirme planlarını şimdilik geri çektiğini, bunun yerine akıllı gözlük projesine odaklandığını öne sürüyor. İddiaya göre bu cihaz hâlâ planlar arasında, ancak “ilerleyen bir tarihte” tanıtılacak. Şimdilik, Vision Pro’daki bu küçük yükseltme ile yetinilecek gibi görünüyor.

Son iddiaya göre ise, M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro da lansmana hazır durumda; ancak bu haftaki tanıtımda yer alıp almayacağı henüz net değil. Tanıtılırsa, geçen yılki modele oldukça benzer bir yapıya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Daha büyük ve daha güçlü MacBook Pro modellerinin ise hemen piyasaya çıkması beklenmiyor. Gurman’a göre, Apple şu anda yalnızca giriş seviyesi M5 çipi seri üretim kapasitesine sahip; M5 Pro ve M5 Max çipleri daha sonra gelecek.

Son olarak raporda, yeni bir AirTag, HomePod mini, güncellenmiş Apple TV, ayrıca yeni iPad, iPad Air ve iki yeni harici monitörün de “önümüzdeki aylarda” tanıtılacağı iddia ediliyor.

