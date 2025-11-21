HABER

Apple'dan 3 bin TL'ye telefon tutacağı: Sınırlı sayıda üretilecek

Apple, tasarımcı Bailey Hikawa ile iş birliği yaparak MagSafe uyumlu bir telefon tutacağı tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen telefon tutacağı yaklaşık 3 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Enes Çırtlık

Apple, MagSafe uyumlu olan ve sınırlı sayıda üretilen telefon tutacağını piyasaya sürdü. Bu kılıf, Apple'da erişilebilirliğin 40. yıl dönümünü kutlamak için Los Angeles merkezli tasarımcı Bailey Hikawa ile yapılan bir iş birliğinin ürünü.

ENGELLİ BİREYLERİN DOĞRUDAN KATKILARIYLA TASARLANMIŞ

Apple’ın Hikawa telefon tutacağı, farklı motor beceri seviyeleri, kas gücü ve tutuş gerginliği olan kullanıcılar ve iPhone’u ellerini kullanmadan kontrol edenler için erişilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış.

Apple dan 3 bin TL ye telefon tutacağı: Sınırlı sayıda üretilecek 1

Hikawa, Apple’a özel tutacak için yeni aksesuarın şekli ve dokusunu geliştirmek amacıyla çeşitli engellere sahip iPhone kullanıcılarıyla birebir görüşmeler yapmış.

Apple dan 3 bin TL ye telefon tutacağı: Sınırlı sayıda üretilecek 2

TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Dikey veya yatay olarak kullanılabilen Apple Hikawa telefon tutacağı şu anda "Hikawa Telefon Tutacağı ve Standı" adıyla satışta ve fiyatı 69,95 dolar (Yaklaşık 3 bin TL).

Apple dan 3 bin TL ye telefon tutacağı: Sınırlı sayıda üretilecek 3

ABD Apple Store'unda Chartreuse ve Crater olmak üzere iki renkte sunulan yeni aksesuar Türkiye Apple Store'unda ise bulunmuyor.

Apple dan 3 bin TL ye telefon tutacağı: Sınırlı sayıda üretilecek 4

