Apple'dan 3 bin TL'ye telefon tutacağı: Sınırlı sayıda üretilecek

Apple, MagSafe uyumlu olan ve sınırlı sayıda üretilen telefon tutacağını piyasaya sürdü. Bu kılıf, Apple'da erişilebilirliğin 40. yıl dönümünü kutlamak için Los Angeles merkezli tasarımcı Bailey Hikawa ile yapılan bir iş birliğinin ürünü.

ENGELLİ BİREYLERİN DOĞRUDAN KATKILARIYLA TASARLANMIŞ

Apple’ın Hikawa telefon tutacağı, farklı motor beceri seviyeleri, kas gücü ve tutuş gerginliği olan kullanıcılar ve iPhone’u ellerini kullanmadan kontrol edenler için erişilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış.

Hikawa, Apple’a özel tutacak için yeni aksesuarın şekli ve dokusunu geliştirmek amacıyla çeşitli engellere sahip iPhone kullanıcılarıyla birebir görüşmeler yapmış.

TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Dikey veya yatay olarak kullanılabilen Apple Hikawa telefon tutacağı şu anda "Hikawa Telefon Tutacağı ve Standı" adıyla satışta ve fiyatı 69,95 dolar (Yaklaşık 3 bin TL).

ABD Apple Store'unda Chartreuse ve Crater olmak üzere iki renkte sunulan yeni aksesuar Türkiye Apple Store'unda ise bulunmuyor.