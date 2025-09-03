HABER

Apple'dan iPhone 12'lere 'radyasyon' güncellemesi!

Apple, iPhone 12 kullanıcıları için yazılım güncellemesi yayınlayacağını açıkladı. Bu güncelleme, cihazın radyasyon seviyelerini düşürecek ve AB’nin sağlık standartlarına uygun hale getirecek. Merak edilen soru ise bu güncellemenin Türkiye'deki iPhone 12'lere gelip gelmeyeceği. Peki, bu güncelleme Türkiye'deki iPhone 12'lere de gelecek mi?

Enes Çırtlık

iPhone 12 kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Apple, Avrupa Birliği genelinde yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. Bu güncellemenin amacı, iPhone 12’nin tartışmalara konu olan radyasyon seviyelerini düşürmek ve cihazı AB’nin sağlık standartlarına uygun hale getirmek.

IPHONE 12'LERİN RADYASYON SEVİYELERİ DÜŞECEK

Apple, iPhone 12 kullanıcıları için Avrupa Birliği genelinde bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını ve bunun cihazın radyasyon seviyelerini düşürerek AB’nin sağlık standartlarına uygun hale getireceğini duyurdu. Bu güncelleme, Apple’ın Eylül 2023’te Fransa’da yaptığı değişikliğe eşdeğer olacak ve iPhone 12’yi ülkenin düzenleyicileri tarafından kullanılan test protokolüne uygun hale getirecek.

FRANSA'DA SATIŞLARI YASAKLANMIŞTI

Fransa, iPhone 12 modelinin vücut tarafından emilen elektromanyetik radyasyon sınırını aştığını belirterek Apple’a satışları durdurma talimatı vermiş ve mevcut cihazların da Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini istemişti.

Apple dan iPhone 12 lere radyasyon güncellemesi! 1

TÜRKİYE'DEKİ IPHONE 12'LERE GÜNCELLEME GELECEK Mİ?

AB genelinde yayınlanacak bu son güncelleme, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı ve Fransa’nın ilk düzenleyici müdahalesini “haklı” olarak nitelendirdiği kararın ardından geldi. Apple’a göre yazılım güncellemesi, önümüzdeki haftalarda AB’nin 27 üye ülkesinde dağıtılacak. Webtekno'nun iddiasına göre, bu güncelleme büyük olasılıkla sadece 27 AB ülkesini kapsadığı için Türkiye'de satılan iPhone 12'lere gelmeyecek.

Apple dan iPhone 12 lere radyasyon güncellemesi! 2

APPLE 'TESTLERDE HATA VAR' DİYOR

Apple, Fransa’da düzenleyicilerin test yöntemine itiraz etmesine rağmen bu güncellemeyi yayımlamıştı.
Şirket, ülkenin düzenleyici kurumu Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR)’ın radyasyon testlerinde hata yaptığını savunuyor.

Apple dan iPhone 12 lere radyasyon güncellemesi! 3

Apple, yaptığı yeni açıklamada ise Fransız test metodolojisinin hatalı olduğu görüşünü sürdürürken, Avrupa Komisyonu’nun kararına saygı duyduğunu belirtti ve müşterilerin iPhone 12’yi her zamanki gibi güvenle kullanmaya devam edebileceğini söyledi.

