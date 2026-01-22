Apple'dan şimdi de 'rozet' geliyor! Kıyafetlere takılacak, 2 kamerası ve 3 mikrofonu bulunacak

Teknoloji dünyasında donanımlar yerini artık yapay zekalı cihazlara bırakmaya başlarken, OpenAI'dan geri kalmak istemeyen Apple da kendi giyilebilir yapay zeka cihazını geliştiriyor olabilir.

APPLE'DAN 'ROZET' CİHAZ: AIRTAG İLE AYNI BOYUTTA OLACAK

The Information tarafından yayınlanan rapora göre cihazın, kullanıcıların kıyafetlerine takabilecekleri; iki kamera ve üç mikrofonla donatılmış bir rozet (pin) olacağı belirtiliyor.

Apple'ın cihazı; mühendislerin bir AirTag ile aynı boyutta, "sadece biraz daha kalın" yapmayı umdukları "alüminyum ve cam gövdeli, ince, düz, dairesel bir disk" olarak tanımlanıyor. Rapora göre rozette ayrıca fotoğraf ve video için iki kamera (biri standart lensli, diğeri geniş açılı), fiziksel bir düğme, bir hoparlör ve arkasında Fitbit benzeri bir şarj şeridi bulunacak.

PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TARİH...

Apple, OpenAI ile rekabet etmek amacıyla bu ürünün geliştirilmesini hızlandırma sürecinde bile olabilir. Raporda, rozetin potansiyel olarak 2027 yılında piyasaya sürülebileceği ve lansman aşamasında 20 milyon adetlik bir üretimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Bu haber, OpenAI Küresel İlişkiler Sorumlusu Chris Lehane'in Davos'ta, şirketinin merakla beklenen ilk yapay zeka cihazını muhtemelen bu yılın ikinci yarısında duyuracağını söylemesinin ardından geldi. Ek raporlar, OpenAI'ın cihazının bir kulaklık olabileceğini öne sürüyor.

AKILLARA HUMANE AI PIN GELDİ

Daha önce iki eski Apple çalışanı, yine bir yapay zeka rozeti satan Humane AI adlı bir girişim kurmuştu. Humane'in 'AI Pin' isimli rozet cihazı da dahili mikrofonlar ve bir kamera içeriyordu.

Ancak cihaz piyasaya sürüldüğünde başarısız olmuştu ve şirket, ürün lansmanından sonraki iki yıl içinde faaliyetlerini durdurmak ve varlıklarını satmak zorunda kalmıştı.