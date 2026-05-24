Apple'dan WWDC öncesi "Gen AI" adımı

Apple, her yıl düzenlenen geleneksel geliştiriciler konferansı WWDC öncesinde, yazılım platformlarında duyuracağı yapay zeka yenilikleri için hazırlıklarına devam ediyor. Şimdi ise bunlara bir yenisi eklendi.

APPLE'DAN "GEN AI" SÜRPRİZİ

MacRumors içerik üreticisi Aaron Perris tarafından tespit edilen verilere göre şirket, "genai.apple.com" alt alan adını (subdomain) sunucularına ekledi. Söz konusu adres henüz aktif bir web sayfasına yönlendirmese de, bu adım etkinliğe birkaç hafta kala atıldığı için dikkatleri üzerine çekti.

Halihazırda resmi sitesinde bir "Apple Intelligence" sayfası bulunan şirketin, son yıllarda ChatGPT ve Claude gibi sohbet botlarıyla popülerlik kazanan "üretken yapay zekaya" (generative AI) doğrudan atıfta bulunan bu yeni alan adıyla tam olarak ne planladığı henüz netlik kazanmadı.

Ancak gelen bilgilere göre; iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 gibi bir sonraki büyük yazılım sürümlerinin, ekrandaki içeriği algılayabilen daha kişiselleştirilmiş bir Siri de dahil olmak üzere pek çok yeni Apple Intelligence özelliğine ev sahipliği yapması bekleniyor. Tıpkı ChatGPT gibi sohbet botlarına benzer şekilde, özel bir Siri uygulamasının da kullanıcılara karşılıklı sohbet imkanı tanıyacağı belirtiliyor.

YENİ ERİŞİLEBİLİRLİK VE AKILLI ASİSTAN ÖZELLİKLERİ

Apple Intelligence entegrasyonu, bir dizi yeni erişilebilirlik işlevini de beraberinde getirecek. iPhone ile kaydedilen videolar için otomatik altyazı oluşturma ve Sesle Denetim (Voice Control) özelliğine eklenecek doğal dil desteği bu yenilikler arasında bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarına Apple Haritalar'da "en iyi restoranlar hakkındaki rehbere dokun" veya Dosyalar uygulamasında "mor klasöre dokun" gibi doğrudan ve günlük konuşma diline uygun komutlar verebilecek.

Yapay zeka desteği, Apple'ın yerleşik uygulamalarındaki iş akışlarını da hızlandıracak. Kullanıcıların Kestirmeler uygulamasında kestirme oluşturması kolaylaşırken, Cüzdan uygulamasına eklenecek "Kart Yarat" seçeneği de yine bu zeka altyapısından güç alacak. Bunlara ek olarak Safari tarayıcısı, sekme gruplarını otomatik olarak isimlendirme yeteneği kazanacak. Görsel Zeka özelliği ise gıda ürünlerindeki besin değerleri etiketlerini tarayabilecek ve kartvizit veya basılı evraklardaki verileri doğrudan Kişiler uygulamasına aktarabilecek.

WWDC 2026 NE ZAMAN?

Apple'ın tüm bu yeni yazılım ve yapay zeka yeteneklerini sergileyeceği WWDC 2026 açılış konuşması, 8 Haziran Pazartesi günü Pasifik Saati ile sabah 10.00'da gerçekleştirilecek.