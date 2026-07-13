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Apple, iki ürünü birden yeniliyor! Devrim gibi değişiklik kapıda

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, USB-C bağlantılı Apple Pencil ile Apple Pencil Pro’nun yeni sürümlerini geliştiriyor. İki modelin yeni nesil iPad Pro’larla birlikte gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple, iki ürünü birden yeniliyor! Devrim gibi değişiklik kapıda
Enes Çırtlık

Apple’ın geliştirdiği iki yeni Apple Pencil modelindeki şu ana dek bilinen tek değişiklik batarya sistemiyle ilgili olabilir. Avrupa Birliği’nin bataryaların daha kolay değiştirilebilmesine yönelik yaklaşan gereklilikleri üzerinde çalışan şirketin, yeni kalemlerde yeni batarya sistemleri kullanabileceği belirtiliyor.

HANGİ APPLE PENCIL MODELLERİ YENİLENECEK?

Mark Gurman’a göre Apple, alt segmentte konumlanan USB-C bağlantılı Apple Pencil’ın yeni bir sürümünü geliştiriyor. Daha üst segmentteki Apple Pencil Pro da yenilenecek modeller arasında bulunuyor.

İki Apple Pencil modelinin, gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil iPad Pro modelleriyle birlikte gelmesi bekleniyor.

AB GEREKLİLİKLERİ BATARYA SİSTEMİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Apple, bataryaların daha kolay değiştirilebilir hâle getirilmesiyle ilgili yaklaşan Avrupa Birliği gerekliliklerini karşılamak için çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar, Gurman’ın yeni Apple Pencil modellerinde “yeni batarya sistemleri” bulunabileceğini düşünmesine yol açtı. Ancak kullanılan ifade belirsizliğini koruyor ve bataryaların kesin olarak değiştirilebilir olacağı anlamına gelmiyor.

Yine de söz konusu ifade, yeni Apple Pencil modellerinde değiştirilebilir bataryaların kullanılabileceğine işaret ediyor.

TASARIM VE DİĞER ÖZELLİKLER HENÜZ BİLİNMİYOR

Yeni Apple Pencil modellerine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Bu nedenle olası tasarım değişiklikleri veya planlanan diğer yeni özellikler şu aşamada bilinmiyor.

Mevcut USB-C bağlantılı Apple Pencil Kasım 2023’te piyasaya sürülmüştü. Apple Pencil Pro ise Mayıs 2024’te çıkarak onu takip etmişti.

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