Apple'ın 20. yıl iPhone'u iPhone 19'dan bilgiler gelmeye başladı! (Önce bir iPhone 18 çıksaydı)

Daha iPhone 18 tanıtılmadan, Apple'ın 20. yıl iPhone'u iPhone 19'a ilişkin bilgiler gelmeye başladı. Peki, bu bilgilere göre bizleri nasıl bir iPhone 19 bekliyor? İşte ayrıntılar...

Enes Çırtlık

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında iPhone 18 Pro modelleriyle ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'yı (ismi kesin değil) tanıtmaya hazırlandığı uzun bir süredir bahsedilen bir konu. iPhone 18'in ise ilkbahar aylarına kalabileceği söyleniyor. Fakat iPhone 18 ve iPhone 18 Pro ailesiyle ilgili daha hiçbir şey kesinleşmiş değilken ve bu telefonlar henüz tanıtılmamışken, Apple'ın 20. yıl iPhone'u iPhone 19'dan bilgiler gelmeye başladı bile.

Webtekno'da yer alan habere göre; telefonlar konusunda güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Çin merkezli Digital Chat Station, iPhone 19 Pro modelleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Sızıntı, telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini gözler önüne seriyor.

"IPHONE 19 PRO'DA KAVİSLİ EKRAN OLACAK"

Sızıntıya göre Apple, iPhone 19 Pro ve iPhone 19 Pro Max modellerinin prototiplerini şimdiden test etmeye başladı. Üstelik cihazlarda farklı bir tasarım göreceğimiz de bildirildi. Buna göre firma, iPhone 19 Pro modellerinde dörtlü kavisli ekran tasarımını tanıtmayı planlıyor.

Önemli not: Bu görsel tamamen yapay zeka ile oluşturulmuştur. Kesinlik içermez.

Apple’ın 2027’de tanıtacağı iPhone modelleri, şirketin 20. yıl iPhone’ları olacak olmaları nedeniyle de özel bir yere sahipler. Bu yüzden telefonların iPhone 19 değil, 20. yıl nedeniyle iPhone 20 ismiyle gelmesi de muhtemel.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
