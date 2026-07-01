Apple’ın dokunmatik MacBook’u için yeni iddialar!

Apple yıllarca dokunmatik ekranlı MacBook fikrine mesafeli durdu ancak son iddialar şirketin bu çizgiyi değiştirebileceğini gösteriyor. “MacBook Ultra” adıyla anılan yeni modelin, OLED dokunmatik ekranla gelen ve özellikle içerik üreticileri hedefleyen üst seviye bir MacBook olması bekleniyor.

MACBOOK ULTRA GERÇEKTEN DOKUNMATİK EKRANLA MI GELECEK?

Engadget'a göre Apple’ın uzun süredir konuşulan dokunmatik ekranlı MacBook planı, 2023’ün başlarında Mark Gurman’ın Bloomberg’deki raporunun ardından daha görünür hale geldi. Bunu takip eden çok sayıda sızıntı, 14 inç ve 16 inç modellerin 2026’da gelebileceğine işaret ediyor.

Bu modellerin kod adlarının K114 ve K116 olduğu belirtiliyor. İddialara göre cihaz, Apple’ın ilk OLED dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı olabilir.

Steve Jobs daha önce MacBook’ta dokunmatik ekranın ergonomik açıdan kötü olduğunu ve işe yaramadığını söylemişti. Ancak Apple, dizüstü bilgisayar ailesindeki önemli bir boşluğu kapatmak için bu yaklaşımını değiştirmiş olabilir.

APPLE NEDEN BÖYLE BİR MODELE İHTİYAÇ DUYABİLİR?

Habere göre birçok sanatçı; çizim, maskeleme, 3D çalışma ve fareyle kolay yapılamayan diğer işlemler için dokunmatik ekrana ihtiyaç duyuyor. Bugüne kadar bu kullanıcıların çoğu, dokunmatik ekranlı Windows dizüstü bilgisayarlara yönelmek zorunda kalıyordu.

Apple tarafında dokunmatik ekranlı tek seçenek iPad. Ancak kaynak, iPad’in üst seviye PC’lere kıyasla daha düşük güçlü kaldığını ve iPadOS tarafında Blender gibi bazı önemli yaratıcı uygulamaların bulunmadığını belirtiyor.

DaVinci Resolve ve Adobe Photoshop gibi uygulamaların iPad sürümlerinin de macOS sürümlerine kıyasla daha sınırlı olduğu ifade ediliyor.

MACBOOK ULTRA NE ZAMAN TANITILABİLİR?

Sızıntılar, MacBook Ultra’nın 2026’nın ikinci yarısında, muhtemelen yıl sonuna doğru gelebileceğine işaret ediyor. İki önemli kaynak da bu döneme yakın bir takvimden söz ediyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, son raporunda MacBook Ultra’nın “bu yılın sonu ve gelecek yılın başında” gelebileceğini söyledi. Analist Ming-Chi Kuo ise geçen yıl, dokunmatik ekranlı MacBook Pro’nun 2026 sonlarında seri üretime gireceğini belirtmişti.

Bu tablo, MacBook Ultra’nın Apple’ın bu yılki büyük duyurularından biri olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak kaynak haberde ise, cihazın eylül ayındaki iPhone 18 etkinliğinde tanıtılmasının pek olası olmadığı belirtiliyor. Çünkü Apple, MacBook ve iPhone tanıtımlarını nadiren aynı etkinlikte yapıyor.

Ayrıca zaman çizelgesinin değişebileceği, yeni modellerin daha da ertelenebileceği veya iptal edilebileceği vurgulanıyor.

TASARIM VE EKRAN TARAFINDA NELER BEKLENİYOR?

MacBook Ultra’nın en önemli özelliğinin tamamen yeni OLED dokunmatik ekran olması bekleniyor. Bu ekranın, mevcut MacBook modellerindeki MiniLED ve LCD panellere kıyasla daha doğru renkler ve daha derin siyahlar sunacağı belirtiliyor.

OLED ekranın ayrıca daha ince, daha hafif ve daha enerji verimli bir tasarımı mümkün kılabileceği ifade ediliyor. Bloomberg’e göre Apple, MacBook Pro’daki dikdörtgen ekran çentiğini iPhone’daki hap biçimli Dinamik Ada benzeri bir kesikle değiştirebilir. Bu kesimin küçük bir delik ön kamerayı kapatacağı belirtiliyor.

Haber kaynağına göre yeni model, iPad Pro veya iPhone’daki gibi çoklu dokunma desteği sunacak. Bir düğmeye veya kontrole dokunulduğunda, parmakların etrafında bağlama duyarlı seçenekler içeren yeni tür bir menünün açılabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca sistemin önceki etkileşimlere göre kontroller gösterebileceği ve seçimleri kolaylaştırmak için bu kontrolleri büyütebileceği belirtiliyor. Bazı söylentiler dokunmatik ekranın Apple Pencil desteği sunabileceğini öne sürse de, bu konuda yakın zamanda yeni bir bilgi paylaşılmadı.

MACBOOK ULTRA IPAD’İN YERİNİ Mİ ALACAK?

Habere göre Apple, MacBook Ultra’yı bir iPad alternatifi veya dokunma öncelikli bir cihaz olarak konumlandırmayı planlamıyor.

Bunun yerine şirketin amacı, dokunmatik girişi klavye ve touchpad ile birlikte kullanılan seçeneklerden biri haline getirmek. Bu nedenle MacBook Ultra’da klavye ve touchpad bulunmaya devam edecek.

Bloomberg’in daha önceki değerlendirmesine göre yeni model, önceki MacBook’lara kıyasla “tamamen yeniden tasarlanmış” bir cihaz olabilir.

HANGİ ÇİPLERLE GELEBİLİR?

MacBook Ultra’nın performans tarafına ilişkin son tablo, Bloomberg’den Mark Gurman’ın yeni sızıntısıyla daha net hale geldi. Buna göre Apple, ilk modelde yeni nesil M6 Silicon yerine mevcut M5 Pro ve M5 Ultra çiplerini kullanacak.

İkinci nesil modelde ise M6’nın atlanacağı ve yapay zeka odaklı M7 çiplerine geçileceği iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak Apple’ın üst seviye M6 Pro veya M6 Max çipleri geliştirmeyi planlamaması gösteriliyor.

Kaynağa göre Apple yalnızca temel bir M6 işlemci hazırlıyor ve bu işlemci MacBook Ultra gibi bir amiral gemisi için uygun görülmüyor. Bu strateji, şirketin daha gelişmiş grafik ve yapay zeka yetenekleri sunması beklenen M7 çiplerini hızlandırmasına imkan verebilir.

M7 çiplerinin 2027’de çıkacağı ve sonraki nesil MacBook Ultra’da yer alacağı iddia ediliyor.

PİL ÖMRÜ VE BAĞLANTI TARAFINDA NE BEKLENİYOR?

MacBook Ultra’nın aynı çipleri kullanıp daha enerji verimli OLED ekrana geçmesi halinde, mevcut MacBook Pro modelleri kadar güçlü çalışabileceği ve pil tarafında daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.

Kaynağa göre mevcut 16 inç MacBook Pro, tek şarjla 30 saatin biraz üzerinde çalışabiliyor. MacBook Ultra’nın daha verimli ekranla bu çizgiyi daha da ileri taşıması beklenebilir.

Cihazla ilgili bir diğer iddia ise yerleşik hücresel bağlantı desteği. MacBook Ultra, Apple’ın kendi modem teknolojisiyle dahili 5G bağlantı sunan ilk Apple dizüstü bilgisayarı olabilir. Bu durumda kullanıcılar Wi-Fi ağına veya telefon erişim noktasına ihtiyaç duymadan internete bağlanabilir.

FİYATI NE KADAR OLABİLİR?

MacBook Ultra, amiral gemisi konumu, OLED dokunmatik ekranı ve artan bellek fiyatları nedeniyle Apple’ın bugüne kadarki en pahalı MacBook modeli olabilir.

Mevcut 14 inç MacBook Pro 1.999 dolardan, 16 inç MacBook Pro ise 2.999 dolardan başlıyor. Bu nedenle 14 inç ve 16 inç MacBook Ultra modellerinin bu seviyelerin oldukça üzerinde fiyatlandırılması bekleniyor.

Ancak MacBook Ultra için net bir fiyat paylaşılmıyor. Ayrıca “MacBook Ultra” adı da Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

SONUÇ: APPLE’IN EN ÖNEMLİ YENİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

MacBook Ultra iddiaları doğru çıkarsa Apple, ilk kez OLED dokunmatik ekranlı bir MacBook ile Windows dokunmatik dizüstü bilgisayarların yer aldığı pazara doğrudan girmiş olacak.

Buna rağmen cihazın adı, teknik özellikleri ve çıkış takvimi hâlâ kesinleşmiş değil. Kaynakların çizdiği tabloya göre MacBook Ultra, iPhone Fold ile birlikte Apple’ın son yıllardaki en önemli ürün lansmanlarından biri olabilir; ancak resmi duyuru gelene kadar tüm bilgiler söylenti düzeyinde kalıyor.