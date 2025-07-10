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Apple’ın en ince telefonu olması bekleniyor! iPhone 17 Air videoda görüldü

Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu olması beklenen iPhone 17 Air’a ait olduğu iddia edilen bir maket videosu ortaya çıktı. 5,5 mm kalınlığındaki cihaz, iddialara göre tek kamera, A19 çip ve yalnızca eSIM ile gelecek. Apple’ın ultra ince bu modeli eylül ayında tanıtması bekleniyor.

Apple’ın en ince telefonu olması bekleniyor! iPhone 17 Air videoda görüldü
Enes Çırtlık

Teknoloji dünyası son zamanlarda Apple'ın bugüne kadarki en ince telefonu olması beklenen iPhone 17 Air'a odaklanmış durumda. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olmasına rağmen, neredeyse her gün Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u olacağı söylenen iPhone 17 Air hakkında yeni yeni iddialar ortaya atılıyor. Şimdi ise ortaya çıkan bir video gündemde.

VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI! IPHONE 17 AIR NASIL GÖRÜNECEK?

Ortaya çıkan videonun içinde iPhone 17 Air’a ait olduğu iddia edilen bir maket (dummy) model yer alıyor. Eğer maket model gerçekten iPhone 17 Air ise video, cihazın tasarımı hakkında daha yakından bir bakış sunuyor.

Apple’ın en ince telefonu olması bekleniyor! iPhone 17 Air videoda görüldü 1

Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 17 Air en ince noktasında yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak ve böylece iPhone 6’nın 6,9 mm’lik rekorunu geride bırakacak. Ancak bu son derece ince ve hafif tasarıma ulaşmak için, iPhone 17 Pro modellerine kıyasla bazı ödünler verilmesi bekleniyor. Bunlar arasında daha kısa pil ömrü, yalnızca tek bir arka kamera, tek hoparlör, ve A19 Pro yerine standart A19 çip kullanımı yer alıyor.

Apple’ın en ince telefonu olması bekleniyor! iPhone 17 Air videoda görüldü 2

iPhone 16 Pro modellerinin kalınlığı 8,25 mm olduğundan, Kuo’nun tahminleri doğruysa iPhone 17 Air bu cihazlardan %33 daha ince olacak. Bu ultra ince tasarım, videoda açıkça görülebiliyor.

Videoda cihazın bazı diğer söylenti özellikleri de yer almakta: 6,6 inç Dynamic Island ekran, geniş, hap şeklinde çıkıntılı 48 megapiksellik tek arka kamera, USB-C girişi, tek hoparlör, Eylem Düğmesi (Action button) ve Kamera Kontrol Düğmesi.

Apple’ın en ince telefonu olması bekleniyor! iPhone 17 Air videoda görüldü 3

IPHONE 17 AIR'DEN NE BEKLENİYOR? İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİNE DAİR DEDİKODULAR

iPhone 17 Air’ın diğer söylenti özellikleri arasında MagSafe desteği ve 12 GB RAM de bulunuyor. Apple’ın ayrıca cihaz için isteğe bağlı bir batarya kılıfı çıkarmayı planladığı iddia ediliyor.

Cihazın, tüm dünyada fiziksel SIM kart yuvası olmadan satışa sunulacağı ve bu nedenle sadece eSIM teknolojisini kullanacağı, yani Amerika dışındaki pazarlarda da fiziksel SIM desteği sunmayacağı öne sürülüyor.

Apple’ın iPhone 17 Air modelini büyük olasılıkla Eylül ayı başlarında tanıtması bekleniyor.

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akıllı telefon Apple iPhone
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