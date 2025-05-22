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Apple'ın eski tasarımcısıydı! OpenAI Jony Ive ile anlaştı, 'io'yu satın alıyor

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive'ın io adlı girişimini satın alacağı bildirildi. Açıklamaya göre OpenAI ile birleşecek io, artık şirketin araştırma ve mühendislik ekipleriyle birlikte çalışacak. OpenAI'ın, io'yu yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağı söyleniyor.

Apple'ın eski tasarımcısıydı! OpenAI Jony Ive ile anlaştı, 'io'yu satın alıyor

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ve Jony Ive tarafından yapılan açıklamada, bilgisayarların artık görebilen, düşünebilen ve anlayabilen sistemlere dönüştüğü, buna rağmen deneyimlerin hala geleneksel ürünler ve ara yüzlerle şekillendiği aktarıldı.

İKİ YIL ÖNCE İŞ BİRLİĞİ BAŞLAMIŞ

Açıklamada, Ive ve kurduğu LoveFrom kolektifinin, iki yıl önce Altman ve OpenAI ekibiyle iş birliği yapmaya başladığı belirtilerek, ilk fikirlerin zamanla somut tasarımlara dönüştüğü kaydedildi.

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Yeni bir ürün ailesi geliştirme, mühendisliğini yapma ve üretme niyetinin yeni bir şirkete olan ihtiyacı ortaya çıkardığı vurgulanan açıklamada, bu amaçla io'nun kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, OpenAI ile birleşecek io'nun, artık şirketin araştırma ve mühendislik ekipleriyle birlikte çalışacağı ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, OpenAI'ın, io'yu yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağı dile getirildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
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