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Apple'ın karşı davaları AB'den red yedi: App Store ve iOS için "geçit bekçisi" kararı onandı!

AB Genel Mahkemesi, Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "geçit bekçisi" olarak belirlenmesine karşı açtığı davaları reddetti. Karar, şirketin iOS ve App Store'a ilişkin yükümlülüklerinin yürürlükte kalması anlamına geliyor.

Apple'ın karşı davaları AB'den red yedi: App Store ve iOS için "geçit bekçisi" kararı onandı!
Enes Çırtlık

Apple, AB ile dijital kurallar konusundaki hukuki mücadeleyi kaybetti.

MAHKEME "KARAR HUKUKA UYGUN" DEDİ

Lüksemburg merkezli AB Genel Mahkemesi, Apple'ın AB Komisyonunun App Store ve iOS'u "geçit bekçisi" olarak belirleyen ve ek sorumluluklar getiren kararına karşı açtığı davaya ilişkin hükmünü açıkladı.

Kararda, AB Komisyonunun 5 Eylül 2023'te Apple'ı App Store ve iOS bakımından "geçit bekçisi" olarak tanımlayan kararının hukuka uygun olduğu ifade edildi.

Mahkeme, Apple'ın App Store'un farklı cihazlar için sunulan sürümlerinin ayrı temel platform hizmetleri olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki savunmasını kabul etmedi.

Kararda, iPhone, iPad ve diğer Apple cihazlarındaki uygulama mağazalarının farklı cihazlara hizmet vermesine rağmen aynı amaca sahip olduğu, uygulama geliştiricileri ile son kullanıcıları buluşturarak yazılım uygulamalarının dağıtımını sağladığı ve bu nedenle tek bir temel platform hizmeti oluşturduğu ifade edildi.

Mahkeme, Apple'ın iOS ekosistemini daha kapalı tutmasına yönelik hukuki itirazlarını da reddederek, AB Komisyonunun iOS'u "geçit bekçisi" olarak belirleme kararını onadı.

Apple ın karşı davaları AB den red yedi: App Store ve iOS için "geçit bekçisi" kararı onandı! 1

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Böylece Apple'ın iOS ve App Store'a ilişkin DMA kapsamındaki yükümlülükleri yürürlükte kalmaya devam edecek.

Öte yandan mahkeme, Apple'ın iMessage hizmetine ilişkin açtığı davaları usulden reddetti.

AB'nin Dijital Piyasalar Yasası, dijital platformlarda rekabeti artırmak amacıyla büyük teknoloji şirketlerine çeşitli yükümlülükler getiriyor.

"Geçit bekçisi" olarak belirlenen şirketler, alternatif uygulama mağazalarına erişim, veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik gibi alanlarda özel kurallara uymak zorunda bulunuyor.

DMA, 2024 yılında tam olarak uygulanmaya başlanmış ve Apple da bu kapsamda iPhone'larda alternatif uygulama mağazalarına ve üçüncü taraf ödeme sistemlerine belirli ölçüde izin vermek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Apple App Store iOS mahkeme ab
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