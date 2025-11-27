Apple'ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak

İngiliz müzayede evi Christie’s, 23 Ocak'ta düzenlenecek bir müzayedede o zamanki adı Apple Computer Company olan Apple'ın kuruluş belgesini satışa sunacak.

STEVE JOBS, STEVE WOZNIAK VE RON WAYNE’İN İMZASI VAR

3 sayfalık belgede Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne’in imzaları yer alıyor. Bunun yanı sıra belgelerde bu isimlerin şirketteki paylarına da yer veriliyor.

Apple Insider’ın aktardığına göre, şirketteki ilk pay dağılımı Jobs ve Wozniak için yüzde 45’er, Wayne için yüzde 10 olarak belirtilmiş.

TARİHİN EN KÖTÜ KARARLARINDAN BİRİ

Şirket her ne kadar 1 Nisan 1976’da kurulmuş olsa da anlaşma uzun ömürlü olmamıştı. 12 Nisan’da Wayne desteğini çekmişti. Wayne'in bu kararı ise tarihin en kötü iş hayatı kararlarından biri olarak görülüyor. Çünkü Wayne'in o dönemki payı, Apple’ın mevcut piyasa değeri temel alındığında bugün yüzlerce milyar dolar ediyor.

Ancak Wayne, o dönem payı karşılığında önce 800 dolarlık bir ödeme, ardından da 1.500 dolarlık bir ek ödeme almıştı.

MİLYONLARCA DOLARLIK DEĞER BİÇİLİYOR

Yakında müzayedeye çıkacak olan Apple anlaşmasının tahmini değeri ise 2 ila 4 milyon dolar arasında.

2023’te de açılmamış bir birinci nesil iPhone müzayedede 190.000 dolara alıcı bulmuş, bu da yaklaşık olarak orijinal fiyatının 300 katına denk gelmişti.



(Fotoğraflar: Reuters)