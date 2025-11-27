HABER

Apple'ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak

1976’da Apple'ın (o zamanki adıyla Apple Computer Company’nin) resmen kurulmasını sağlayan yazılı anlaşma, açık artırmaya çıkacak. Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından imzalanan 3 sayfalık anlaşmanın dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Enes Çırtlık

İngiliz müzayede evi Christie’s, 23 Ocak'ta düzenlenecek bir müzayedede o zamanki adı Apple Computer Company olan Apple'ın kuruluş belgesini satışa sunacak.

STEVE JOBS, STEVE WOZNIAK VE RON WAYNE’İN İMZASI VAR

3 sayfalık belgede Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne’in imzaları yer alıyor. Bunun yanı sıra belgelerde bu isimlerin şirketteki paylarına da yer veriliyor.

Apple ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak 1

Apple Insider’ın aktardığına göre, şirketteki ilk pay dağılımı Jobs ve Wozniak için yüzde 45’er, Wayne için yüzde 10 olarak belirtilmiş.

Apple ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak 2

TARİHİN EN KÖTÜ KARARLARINDAN BİRİ

Şirket her ne kadar 1 Nisan 1976’da kurulmuş olsa da anlaşma uzun ömürlü olmamıştı. 12 Nisan’da Wayne desteğini çekmişti. Wayne'in bu kararı ise tarihin en kötü iş hayatı kararlarından biri olarak görülüyor. Çünkü Wayne'in o dönemki payı, Apple’ın mevcut piyasa değeri temel alındığında bugün yüzlerce milyar dolar ediyor.

Apple ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak 3

Ancak Wayne, o dönem payı karşılığında önce 800 dolarlık bir ödeme, ardından da 1.500 dolarlık bir ek ödeme almıştı.

Apple ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak 4

MİLYONLARCA DOLARLIK DEĞER BİÇİLİYOR

Yakında müzayedeye çıkacak olan Apple anlaşmasının tahmini değeri ise 2 ila 4 milyon dolar arasında.

Apple ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak 5

2023’te de açılmamış bir birinci nesil iPhone müzayedede 190.000 dolara alıcı bulmuş, bu da yaklaşık olarak orijinal fiyatının 300 katına denk gelmişti.

Apple ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkıyor: Değeri dudak uçuklatacak 6
(Fotoğraflar: Reuters)

