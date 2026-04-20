Apple'ın yol haritasında değişiklik: İşte Mac Studio, MacBook Pro ve iOS 27 için yeni bilgiler!

Küresel bellek yongası sıkıntısının, bir sonraki MacBook Pro ve Mac Studio modellerinin lansmanını beklenenden geç kalmasına yol açabileceği iddia edildi.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO VE YENİ MAC STUDİO MUHTEMELEN 'ERTELENDİ'

MacRumors'ta yer alan haberlere göre, Bloomberg'den Mark Gurman, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin dokunmatik ekranla birlikte 2026 sonu ile 2027 başı arasında tanıtılacağını defalarca ifade etmişti. Ancak Gurman yeni Power On bülteninde, yonga sıkıntısı nedeniyle dizüstü bilgisayarların bu zaman aralığının sonuna doğru gelebileceği olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Başka bir deyişle, 2026 sonu yerine artık 2027'nin başları daha olası bir seçenek olarak görünüyor.

Gurman, daha önce yeni bir Mac Studio'nun 2026 ortalarında tanıtılacağını tahmin ediyor ve bu durum Haziran'daki WWDC 2026 etkinliğinde bir duyuruya işaret ediyordu. Fakat Gurman yeni bülteninde, Apple içindeki kaynakların bir sonraki Mac Studio modellerinin yonga sıkıntısı nedeniyle bu yılın Ekim ayı civarına kadar sevk edilmeyeceğine inandığını yazdı.

Üst segment MacBook Pro modelleri için planlanan kapsamlı yenilemenin bir parçası dokunmatik ekran desteği olacak. Dizüstü bilgisayarlarda yer alması beklenen diğer özellikler arasında M6 Pro ve M6 Max yongaları, OLED ekran, Dinamik Ada ve daha ince bir tasarım bulunuyor. Bu modellerin MacBook Ultra adıyla gelebileceği konuşulurken macOS 27'nin dokunmatik kullanıma uygun bir arayüz sunacağı da aktarılıyor.

Mac Studio için temel değişiklik ise M5 Max ve M5 Ultra yongaları olacak. Mevcut modelde Apple'ın M4 Ultra yongasını hiç piyasaya sürmemiş olması nedeniyle M4 Max ve M3 Ultra yongaları yer alıyor. Masaüstü bilgisayarda önemli bir tasarım değişikliği ise beklenmiyor. Tüm bu bilgiler ışığında Mac Studio'nun bu yılın Ekim ayı civarında yenilenmesi, dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerinin ise 2027 Ocak ayı sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.

IOS 27 İLE İKİ YENİ ANA EKRAN ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yine Gurman'ın aktardığına göre Apple, iOS 27'de iPhone'un Ana Ekran özelleştirme menüsüne "Geri Al"ve "Yinele" seçeneklerini eklemeyi planlıyor. Bu iki seçenek, Ana Ekran'da yapılan değişikliklerin geri alınmasını ya da yeniden uygulanmasını kolaylaştıracak.

Gurman, son bülteninde konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda ana ekrana uzun bastığınızda sol üst köşede dört seçenek içeren bir baloncuk çıkıyor: Araç Takımı Ekle, Özelleştir, Duvar Kağıdını Düzenle ve Sayfaları Düzenle. Apple, değişiklikleri geri almayı ya da yinelemeyi kolaylaştırmak için aynı menüye 'geri al' ve 'yinele' düğmeleri eklemeyi değerlendiriyor."

iOS 27 için konuşulan diğer özellikler arasında özel bir Siri uygulaması ve Apple Intelligence tarafındaki geliştirmeler yer alıyor. Güncellemenin, Apple'ın hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanması yönüyle Mac OS X Snow Leopard'a benzetildiği belirtiliyor.

İddiaya göre iOS 27'nin beta testleri Haziran'da başlayacak, güncelleme ise Eylül ayında yayımlanacak.

WWDC 2026 GRAFİĞİ IOS 27'NİN O ÖZELLİĞİNE İŞARET EDİYOR

Yine Gurman'a göre, Apple'ın WWDC 2026 grafiği, "iOS 27 ile gelecek yenilenmiş Siri arayüzünden bir kesit" sunuyor.

Gurman bülteninde iOS 27'nin Dinamik Ada içinde yeni bir Siri arayüzü barındıracağını aktardı.

Gurman'a göre Siri tetiklendiğinde Dinamik Ada üzerinde bir "Ara veya Sor" istemi görünecek. Bu isteme, WWDC 2026 grafiğinde "26" rakamının vurgulanma biçimine benzer bir "parlayan imleç" eşlik edecek. Gurman, Siri çağrıldığında DDinamik Ada'nın kenarlarında da "ince bir parlama" efekti yer alacağını; aynı efektin iOS 27 ile birlikte yüklü gelecek özel Siri uygulamasının arama çubuğunda da görüleceğini belirtti.

Gurman daha önce söz konusu Siri uygulamasının Siri ile karşılıklı konuşmalar yapmaya ve konuşma geçmişini görüntülemeye olanak tanıyacağını aktarmıştı.

Dinamik Ada'nın iPhone 14 Pro ve sonraki modellerde bulunduğunu hatırlatan Gurman, yaklaşan Siri tasarımının en azından bazı unsurlarının Apple Intelligence uyumluluğu nedeniyle iPhone 15 Pro ve sonraki modellerle sınırlı kalacağını ifade etti.

Apple, WWDC 2026'nın 8 Haziran Pazartesi ile 12 Haziran Cuma tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Yıllık geliştirici konferansında Apple'ın iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 gibi güncellemelerini tanıtması bekleniyor.