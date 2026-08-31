Apple, iPhone Ultra için özel Apple Pencil test etmiş!

Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışmalarını sürdürürken cihaz için bir Apple Pencil seçeneğini de değerlendirmiş görünüyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket, katlanabilir iPhone ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan bir Apple Pencil prototipini şirket içinde geliştirdi ve test etti.

IPHONE ULTRA İÇİN DAHA KISA APPLE PENCIL TASARLANDI

Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre katlanabilir iPhone için hazırlanan Apple Pencil, iPad modellerinde kullanılan kalemlerden daha kısa bir tasarıma sahip.

Prototip aksesuarın, telefonun yan tarafına manyetik olarak takılıp şarj olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Böylece Apple, katlanabilir iPhone’un geniş iç ekranını yalnızca içerik tüketmek için değil; not alma, çizim yapma ve diğer kalem tabanlı işlemler için de kullanılabilecek bir çalışma alanına dönüştürmeyi değerlendirmiş olabilir.

Ancak Gurman’a göre Apple’ın söz konusu aksesuarı satışa sunması şu aşamada pek olası görünmüyor.

STEVE JOBS YILLAR ÖNCE STYLUS KALEMLERLE DALGA GEÇMİŞTİ

Apple’ın iPhone için bir kalem geliştirmeyi değerlendirmesi, şirketin geçmişi açısından da dikkat çekici bir ayrıntı taşıyor.

Steve Jobs, 2007 yılında ilk iPhone’u tanıtırken dönemin dokunmatik telefonlarında kullanılan stylus kalemlerle açıkça alay etmişti.

Apple daha sonra yaklaşımını değiştirerek 2015 yılında ilk Apple Pencil modelini iPad Pro ile birlikte piyasaya sürdü. Apple Pencil günümüzde özellikle çizim, el yazısı ve profesyonel içerik üretimi konusunda iPad ekosisteminin önemli aksesuarlarından biri haline gelmiş durumda.

KATLANABİLİR IPHONE’UN ADI IPHONE ULTRA OLABİLİR

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unu 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.

Şirket cihazın adını henüz resmi olarak açıklamasa da son söylentiler katlanabilir modelin iPhone Ultra adıyla satışa çıkabileceğine işaret ediyor.

Gurman'ın beklentisi doğru çıkarsa Apple'ın test ettiği bu özel Apple Pencil, ilk katlanabilir iPhone'la birlikte satışa sunulmayacak. (Kaynak: MacRumors)

Bu haberdeki tüm görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur, temsili görsellerdir.