Apple, iPhone ve MacBook'larda Çinli CXMT'nin belleklerini test ediyor

Apple'ın iPhone ve MacBook dahil farklı ürünlerinde, piyasa değeri bakımından Çin'in en büyük çip üreticisi olan CXMT'nin çiplerini test ettiği bildirildi.

Wall Street Journal'ın pazar günü konuya yakın kaynaklara dayandırarak yayımladığı habere göre Apple'ın bu hamlesinin arkasında, yapay zekâ patlamasının etkisiyle yaşanan bileşen sıkıntısını hafifletme amacı bulunuyor.

ÇİN'DE SATILAN BAZI CİHAZLARDA KULLANILABİLİR

Habere göre Apple, CXMT ile erken aşamada görüşmeler de gerçekleştirdi.

Görüşmelerin amacı, şirketin ürettiği bileşenleri Çin'de satılan bazı Apple cihazlarında kullanabilmek.

Ancak görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmadığı veya CXMT belleklerinin hangi Apple ürünlerinde kullanılabileceği belirtilmedi.

Reuters, Wall Street Journal'ın haberini bağımsız olarak hemen doğrulayamadığını aktardı.

Apple ve CXMT de Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

CXMT ÜRETİMİNİ ARTIRMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Reuters daha önce CXMT'nin üretimini artırmak amacıyla Pekin'de ikinci bir bellek çipi tesisi kurmayı değerlendirdiğini bildirmişti.

Wall Street Journal'ın haberinde, bilgisayar üreticileri HP ve Acer'ın da tedarik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla ABD dışında satılan bazı cihazlarında CXMT bellek çiplerini kullanmaya başladığı belirtildi.