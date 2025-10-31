HABER

Apple, merakla beklenen bilançosunu açıkladı! (iPhone satışları dikkat çekti)

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple temmuz-eylül dönemi bilançolarını açıkladı. Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 8 arttı. Öte yandan, temmuz-eylül dönemi bilançosunu açıklayan bir diğer şirket de Amazon oldu.

Apple ve Amazon, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

İŞTE APPLE'IN TEMMUZ-EYLÜL BİLANÇOSU

Mali takvimde 27 Eylül'de biten 3 aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre, şirketin net satışları bu dönemde yıllık yüzde 8 artışla 102,5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın net satışları, geçen yılın aynı döneminde 94,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı, aynı dönemde yüzde 86 artarak 27,5 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 14,7 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 97 sentten 1,85 dolara yükseldi.

IPHONE SATIŞLARI ARTTI

Bu dönemde Apple'ın iPhone ve Mac satışlarında artış görülürken, iPad satışları yataya yakın bir seyir izledi.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 6 artışla 49 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 13 artışla 8,7 milyar dolara çıkarken, iPad satışlarının tutarı 6,9 milyar dolar oldu.

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu çeyrekte rekor gelir elde edildiğini belirtti.

AMAZON'UN SATIŞLARI ARTTI

Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu da şirketin satışlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde arttığını gösterdi.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 180,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 158,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde, Amazon'un bulut bilişim hizmeti sunan Amazon Web Services (AWS) biriminin satışları, yıllık bazda yüzde 20 artarak 33 milyar dolara ulaştı.

Amazon'un net karı da yılın üçüncü çeyreğinde 21,2 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,43 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,95 dolara yükseldi.

Amazon, yılın dördüncü çeyreğinde ise 206 milyar dolar ile 213 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın işlerinin her alanında önemli iyileştirmeler sağlamasıyla birlikte güçlü bir ivme ve büyüme görmeye devam ettiklerini belirtti.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

