Apple, 'yakın zamanda' demişti! Apple Watch’un hipertansiyon bildirimleri özelliğine FDA'den izin çıktı

Apple'ın FDA'den beklediği izin sonunda çıktı... Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 ile duyurulan hipertansiyon bildirimleri özelliği Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Sistem, hipertansiyon belirtilerinin süreklilik gösterdiğini tespit ettiğinde kullanıcılara bildirim gönderiyor. Apple, hipertansiyon bildirimleri için yakın zamanda FDA ve diğer düzenleyicilerden izin alınmasının beklendiği söylemişti.

Enes Çırtlık

Apple bu hafta yeni Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3’ü tanıtırken, hipertansiyon bildirimleri adında yeni bir özellik duyurmuştu. Şirket, hipertansiyon bildirimleri için yakın zamanda FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) ve diğer düzenleyicilerden izin alınmasının beklendiğini kaydetmişti.

APPLE WATCH’UN HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ ÖZELLİĞİ FDA İZNİ ALDI

Apple'ın FDA'den beklediği izin sonunda çıktı. 9to5Mac'te yer alan habere göre, Apple Watch'un hipertansiyon bildirimleri özelliği FDA izni aldı.

Apple, yakın zamanda demişti! Apple Watch’un hipertansiyon bildirimleri özelliğine FDA den izin çıktı 1

Apple, hipertansiyon bildirimlerinin ABD ve AB dahil olmak üzere 150’den fazla ülke ve bölgede bu ay içinde kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Apple, yakın zamanda demişti! Apple Watch’un hipertansiyon bildirimleri özelliğine FDA den izin çıktı 2

Yeni Apple Watch hipertansiyon bildirimleri özelliği, Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3’ün yanı sıra, Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde de sunulacak.

APPLE WATCH HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ NEDİR?

Hipertansiyon bildirimleri özelliği, Apple Watch kronik yüksek kan basıncı veya hipertansiyon belirtileri tespit ettiğinde kullanıcıları uyarabilen yeni Apple Watch özelliği olarak biliniyor.

Apple Watch’taki hipertansiyon bildirimleri, damarların kalp atışına nasıl tepki verdiğini analiz etmek için optik kalp sensöründen gelen verileri kullanıyor. Algoritma 30 günlük dönemler içinde arka planda pasif bir şekilde çalışıyor ve hipertansiyon belirtilerinin süreklilik gösterdiğini tespit ettiğinde kullanıcılara bildirim gönderiyor.

Özelliğin geliştirme sürecinde gelişmiş yapay öğrenme yöntemlerinin ve toplamda 100.000’den fazla kişinin katıldığı birçok çalışmadan elde edilen eğitim verilerinin kullanıldığı; daha sonra performansının 2.000’den fazla katılımcının olduğu klinik bir çalışmayla doğrulandığı açıklandı. Hipertansiyon bildirimleri, hipertansiyon vakalarının hepsini tespit edemese de Apple Watch’un desteğiyle ilk yıl içinde teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kişiye bildirim göndereceği tahmin ediliyor.

Apple, yakın zamanda demişti! Apple Watch’un hipertansiyon bildirimleri özelliğine FDA den izin çıktı 3

Hipertansiyon bildirimi alan kullanıcıların, üçüncü taraf bir tansiyon aleti kullanarak kan basıncı değerlerini yedi gün boyunca kaydetmeleri ve bir sonraki doktor ziyaretlerinde sonuçları sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları öneriliyor. Bu önerinin, hipertansiyon sorununun teşhisi ve yönetimi için Amerikan Kalp Derneği’nin sağladığı en yeni yönergelerle uyumlu olduğu belirtiliyor.

Apple'ın verdiği bilgilere göre kalp krizi, inme ve böbrek hastalığının önde gelen, engellenebilir sebeplerinden biri olan hipertansiyon dünya çapında yaklaşık 1,3 milyar yetişkini etkiliyor. Çoğunlukla belirti göstermeden seyrettiği, birçok insan düzenli olarak doktora gitmediği ve tek bir ölçümün baz alındığı doktor ziyaretlerinde bile kolayca gözden kaçabildiği için bu sorun çoğu vakada teşhis edilemiyor.

