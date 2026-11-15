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Ara tatilde doğada vakit geçirmek isteyenler Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret etti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, ara tatil döneminde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.

Ara tatilde doğada vakit geçirmek isteyenler Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret etti

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, ormanlarla çevrili gölü, yürüyüş parkurları ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bölgede, göl çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonları ile yüksek kesimlerde görülen kar örtüsü güzel görüntü oluşturdu.

Aileleriyle Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Bazı tatilciler göl manzarasında fotoğraf çekerken bazıları da bölgedeki dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

Ara tatil dolayısıyla ailesiyle İstanbul'dan gelen Yaşar Tüzel, AA muhabirine, Abant'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, bölgenin doğal güzelliğinden etkilendiğini söyledi.

Tüzel, doğayla iç içe vakit geçirmenin kendisine keyif verdiğini dile getirerek, bölgedeki manzarayı ve yürüyüş güzergahlarını da beğendiğini kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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abant
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