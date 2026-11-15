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Elazığ’da yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir binanın bodrum kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Elazığ’da yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Çaydaçıra Mahallesi 4118. Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bodrum kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından dolayı, binayı dumanlar kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen bir vatandaş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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