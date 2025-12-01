HABER

Arabaların yan camları neden ön cama göre daha kolay kırılıyor? Sebebi nedir?

Kaza anlarında genelde arabadaki yan camların bir anda patır patır dökülerek küçük parçalara ayrıldığını ve ön camın ise sağlam kaldığını fark edenler olmuştur. İlk bakışta bu durum şaşırtıcı görünse de aslında tamamen bilinçli olarak tasarlanmış bir güvenlik önlemidir. Peki, arabaların yan camları neden ön cama göre daha kolay kırılır?

Defne Vera Şahin

Arabaların içinde işe giderken, çocuğu okula bırakırken ya da markete giderken saatlerce zaman geçiririz. Bu sırada her gün gördüğümüz araba camlarına çoğu zaman dikkat etmiyoruz. Oysa sabah yola çıkarken göz ucuyla baktığınız camlar hiç beklenmeyen bir anda ciddi bir sorun çıkarabilir. Günlük hayatın telaşı içerisinde küçük detayları yakalamak zor olabilir. Bunlardan biri de araba camlarıdır. Bu noktada arabaların yan camlarının ön cama göre daha kolay kırılmasının sebebi sıklıkla merak edilmektedir.

Arabaların camları sadece şeffaf birer engel olmanın ötesinde güvenlik ve estetik açısından kritik öneme sahiptir.

Araba camlarında dayanıklılık açısından belirgin farklar vardır. Bilhassa yan camların ön cama kıyasla çok daha kolay kırılabildiği bilinmektedir. Bazı araba sahipleri bu durumu sorgulamayabilir. Bazı araba sahipleri ise yan camların neden daha kolay kırıldığı bilmek ister. Bu noktada internette sıklıkla araştırılan konulardan biri olarak bu durum karşımıza çıkar.

Cam türleri incelendiğinde ön camlar genellikle “lamine cam” adı verilen özel bir yapıya sahiptir. Lamine cam iki kat cam arasında ince bir plastik tabakanın olmasıdır. Bu cam yapısı kırıldığında parçalarının dağılmasını engeller. Bu sayede darbeyi emerek yolcuların ciddi şekilde yaralanmasını önler. Lamine camın amacı güvenliktir. Bu yüzden ön camlar özellikle çarpmaya karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bazen bir taşın çarpması camın yüzeyinde sadece küçük çatlaklar oluşturur. Fakat cam bütünlüğünü korur.

Yan camlar ise genellikle temperli camdan üretilir. Temperli cam ısıtılıp hızlı bir şekilde soğutulan özel bir cam türüdür. Bu işlem camın darbelere karşı daha güçlü olmasını sağlar. Ancak temperli camın kırılma şekli ise farklıdır. Temperli cam kırıldığında küçük parçalara ayrılır. Kırılan cam parçaları genellikle keskin değildir. Bu tasarımın amacı yolcuların yaralanma riskini azaltmaktır.

Yan camlar daha ince ve daha küçük boyutludur. İnce yapısı ve camın geometrisi yüzünden ön cama kıyasla darbelere karşı daha az enerji emer. Bu yüzden sert bir darbe uygulandığında yan cam çok daha kolay kırabilir. Ön camın kalınlığı ve lamine yapısı ise darbeyi dağıtır.

İkinci bir unsur olarak yan camlar doğrudan çerçeveye gömülür ve esneklikleri sınırlıdır. Aracın şasisinde bir esneme ya da darbe olduğunda ön cam esneyebilir. Bu sayede ön cam darbenin bir kısmını absorbe eder. Yan camlar ise çoğu zaman bu esnemeyi karşılayamaz ve darbe anında hemen kırılır. Bu durum bilhassa birinin camı kırmaya çalışması veya taşlı yol koşullarında sıklıkla gözlemlenir.

Bu farklı cam yapısının nedeni güvenlik stratejisidir. Yan camların görevi ön cam gibi yolcuları korumak değildir. Aksine acil çıkış ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırmaktır. Bu yüzden olası bir darbe karşısında bilinçli olarak daha kolay kırılacak şekilde tasarlanırlar. Örneğin kazalarda ya da acil durumlarda yan camın hızlıca kırılabilmesi yolcuların güvenle dışarı çıkmasını sağlar.

Tüm bunlar birleştiğinde yan camların daha kolay kırılması güvenlik stratejileriyle doğrudan ilişkilidir diyebiliriz. Bu yüzden genellikle yan camların daha hassas oluşu çoğu insan tarafından anlamlandırılamaz. İnsanlar genellikle yan camların daha kolay kırılmasını olumsuz bir durum olarak düşünürler. Fakat görüldüğü gibi, bu tasarım farklılığı bilinçli bir tercihtir. Aksine bu durum araç güvenliğinde hayati bir rol oynar.

